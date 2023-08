LG vende um ecrã que é uma mala… ou será uma mala que é um ecrã?

A verdade é que dá vontade de ter. Esta mala, que traz um ecrã, ou um ecrã que traz uma mala, poderá ser usado no exterior, levado para as férias de verão, para o campo, e em qualquer lugar teremos um "touch screen" além de uma TV de alta qualidade. Vamos conhecer o StanbyME Go da LG.

StanbyME Go da LG é um gadget que faz falta lá em casa

A LG apresentou um peculiar produto para o mercado de consumo. Chama-se StanbyME Go, começa a ser distribuída no final deste mês nos EUA e o seu preço é de 999,99 dólares (cerca de 920 euros).

O ecrã StanbyME Go, na verdade, é uma TV LCD 1080p de 27 polegadas alojada numa mala grande que também contém uma bateria incorporada e colunas de som de 20 watts.

A ideia é que este "gadget" possa ser uma solução de entretenimento portátil, quer esteja num piquenique, em férias com a família ou simplesmente a passar tempo no pátio das traseiras. Talvez seja aquela solução que muitas vezes pensou para levar para a festa de aniversário ou para o encontro de amigos, nos dias de futebol.

Se olharmos bem ao conceito, este ecrã traz possibilidades limitadas apenas pela imaginação de quem a tem ou.... pela autonomia da bateria que é "apenas" de três horas.

Uma ideia... espetacular

O facto de ser portátil já por si é icónico. Contudo, este ecrã traz uma panóplia de funcionalidades, em conjunto com a sua mala. Ele pode ser rodado, inclinado e colocado em modo vertical, horizontal ou mesmo como uma mesa, tirando partido da sua capacidade tátil. Como tal, além de TV, ou ecrã para jogos, pode ser uma mesa de jogo, por exemplo.

Segundo a LG, existem jogos desenvolvidos para tirar proveito do StanbyME Go em modo de mesa.

Uma vez que se trata tecnicamente de uma TV, traz como sistema operativo o webOS da LG, pelo que tem à sua disposição toda a gama de aplicações de streaming que seria de esperar. Pode controlá-la através do ecrã tátil, de um telecomando incluído (que tem o seu próprio lugar na mala) ou através de controlos por voz.

A LG diz que o StanbyME Go também "suporta AirPlay e espelhamento de ecrã compatível com dispositivos iOS e Android, Bluetooth e Wi-Fi".

Esta TV portátil de 27 polegadas também oferece Dolby Vision e áudio Dolby Atmos virtualizado a partir dos seus quatro altifalantes.

A empresa não menciona dados referentes aos nits, mas devem ser valores modestos, tendo em conta a duração da bateria de três horas anunciada para o StanbyME Go. Claro que se este ecrã for uma escolha para o levar nas suas saídas de acampamento, poderá sempre ligá-lo à rede elétrica ou até ao próprio carro.

De acordo com o site da LG, o StanbyME Go tem um modo de imagem exterior para o manter visível à luz do sol; no entanto, é de esperar que isso esgote a bateria ainda mais depressa.

Existem também oito temas de ambiente "como uma lareira aconchegante ou uma cena de praia com o som de ondas a rebentar".

Este é um produto que seguramente quereremos analisar e mostrar o seu potencial.