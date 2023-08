CATL, fornecedor da Tesla, revelou bateria para 400 km de autonomia que carrega em 10 mn

A CATL, a gigante chinesa de baterias e principal fornecedora da Tesla, revelou o seu mais recente produto que visa resolver as limitações de carregamento e autonomia dos veículos elétricos, uma bateria para 400 km de autonomia que carrega em 10 minutos.

Tesla poderá receber uma bateria "movimento divino"

A bateria, apelidada de Shenxing ou "movimento divino", é capaz de recarregar até 400 quilómetros de autonomia em 10 minutos, disse Gao Han, diretor de tecnologia da divisão de veículos elétricos (VE) da CATL, num briefing de lançamento na quarta-feira.

Isso significa que os veículos movidos pela Shenxing podem permitir que um carro elétrico vá de Lisboa até ao Parque Natural Peneda-Gerês (cerca de 400 km) após apenas 10 minutos de carregamento rápido. A produção em massa deste importante componente deve estar em andamento até o final de 2023, com o envio começando em 2024.

Shenxing chama a si o título de ser "a primeira bateria LFP de carregamento super rápido 4C do mundo. "LFP significa fosfato de ferro e lítio, um tipo de química de bateria que a Tesla utilizou amplamente em 2021 para seus carros de menor alcance no lugar do níquel-cobalto-alumínio.

A China é uma grande defensora da LFP, tecnologia que liderou o mercado global de baterias para VE com uma participação de 35% no primeiro trimestre, de acordo com a empresa de pesquisa SNE.

Chineses dominam o fabrico

Este tipo de bateria é conhecido por seus preços baratos e estabilidade química, embora tenha uma densidade de energia menor do que outros tipos de bateria, o que é um obstáculo para os VE.

O crescimento extraordinário do CATL foi impulsionado por um boom dos elétricos na China nos últimos anos. Mas esta indústria está a desacelerar à medida que os incentivos e apoios fiscais do governo encolhem, como consequência de um abrandamento económico pós-COVID.

Enquanto isso, os fabricantes de baterias baseados em Fujian enfrentam a concorrência feroz da BYD, a gigante chinesa de veículos elétricos que também fabrica a sua própria bateria. No primeiro trimestre, a BYD seguiu a CATL em segundo lugar, com uma participação de 16,2% do mercado global de baterias VÊ.