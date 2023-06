Jogos em Português: “Kurofune: Descobrimentos Portugueses”, à Conquista dos mares

Hoje vimos apresentar-vos "Kurofune: Descobrimentos Portugueses". Trata-se de um jogo que se encontra em desenvolvimento por estudantes universitários e que é claramente inspirado na época dos descobrimentos portugueses, sensivelmente no Séc.XVI. Venham conhecer um pouco mais...

"Kurofune: Descobrimentos Portugueses" é um jogo com ADN português, não só por estar a desenvolvido por uma equipa de estudantes portugueses mas pela temática, claramente ilustrativa do passado glorioso e épico dos nossos antepassados.

O jogo encontra-se em desenvolvimento pelo estúdio independente 3PA Studios e apresenta-se como o primeiro projeto do mesmo, sendo interessante assinalar a forma como decidiram dar o "pontapé de saída".

Nas palavras de um dos seus responsáveis, Pedro Ferreira, a equipa espera que "Kurofune: Descobrimentos Portugueses" tenha um público alvo muito diversificado, muito em particular pelo facto do foco do jogo e da equipa, ser a cultura portuguesa e no retrato único da época dos descobrimentos.

Em "Kurofune: Descobrimentos Portugueses", o jogador interpreta o papel de um capitão de uma caravela portuguesa, cujo objetivo é percorrer o caminho marítimo de Lisboa ao Japão. Há uma enorme tripulação para gerir, desde o seu estado de espírito aos desafios, como atravessar tempestades, doenças, confrontar piratas entre outros muitos eventos.

Pedro Passos, um dos criadores de Kurofone, afirma que, “Pegamos neste histórico tema de Portugal com o objetivo das novas gerações terem uma experiência diferente quando se fala em descobrimentos portugueses. Procuramos que consigam visualizar e experienciar algo que foi imensamente complicado e complexo”.

Este jogo desafiante criado pelo estúdio 3PA mostra o ambiente e a história do século XVI com grande ênfase na cultura e história portuguesa, usando a tecnologia de Unity e FMOD para criar um ambiente mais imersivo.

A sucessão de decisões que os jogadores terão de tomar será imensa e com impactos efetivos nas diferentes facetas da jogabilidade de Kurofune. A gestão dos recursos será da maior importância providenciando ao jogador e sua tripulação, pelo que os diferentes postos de comércio espalhados pelo mapa se tornarão em pontos de visita regulares para trocas comerciais e aquisição de mantimentos.

O uso adequado do mapa poderá significar também a diferença entre o sucesso ou o falhanço, quer seja para determinar o próximo destino, desviar-nos das rotas dos inimigos ou afastar-nos de intempéries e outras catástrofes naturais.

Por outro lado, a religião, tal como nos tempos em que o jogo decorre, tem um papel importante e como tal, será também de extrema importância conseguir levá-la ainda mais longe e até mais povos.

No entanto, tudo isto com a finalidade de se atingir o derradeiro objetivo que é o de atingir as costas do País do Sol Nascente.

As principais características de Kurofune consistem dos seguintes aspetos:

Um jogo com uma forte vertente cultural e histórica;

Um jogo de gestão de recursos com várias variáveis que o jogador tem de controlar para puder sobreviver ao mar imprevisível e impiedoso;

Vários eventos constituindo de decisões sobre o rumo do jogo, combate entre navios e pessoas, compra de recursos e tripulantes, etc...

3PA foi fundado com o objetivo de juntar os criadores de vários projetos: Pedro Ferreira e Pedro Passos autores do jogo “Conqueror Of Planets”, Pedro Silva responsável pelo título “Force Defier” e André Sebastião Lead Artist do projeto “Depressionistic”. Com este conhecimento adquirido ao longo dos anos, a equipa começou a elaborar o projeto “Kurofune: Descobrimentos Portugueses”.

Kurofune: Descobrimentos Portugueses irá estar disponível para PC em breve e podem ver mais sobre o desenvolvimento do jogo, aqui.