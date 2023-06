No meio está a virtude: entre o regime de trabalho remoto e o presencial, ganha o híbrido

Não é unânime, mas, de facto, trabalhar a partir de casa ou de qualquer outro espaço que não seja o escritório resulta para muito boa gente. Perante o debate que confronta o regime de trabalho remoto e o presencial, temos um vencedor: o híbrido.

As pessoas não são todas iguais, mas, ao longo de muitos e longos anos, o regime de trabalho não procurava adaptar-se aos ritmos e às preferências de cada um. Se deve, realmente, ser assim ou não, é questão para outro debate. Contudo, o facto é que, pelo mundo, o regime híbrido tem reunido adeptos - desde os patrões aos funcionários.

Os confinamentos provocados pela pandemia da COVID-19 resultaram, como sabemos, na adaptação das atividades para o chamado teletrabalho. Contudo, o seu fim não significou o fim deste novo regime. Apesar de muitas empresas terem voltado em força ao presencial, a verdade é que muitas outras mantiveram o trabalho remoto ou híbrido.

Nos últimos dois anos, vimos como a flexibilidade e a confiança permitiram que as equipes fizessem melhor o seu trabalho, atraíssem os melhores talentos e criassem locais de trabalho mais inclusivos e igualitários.

Escreveu a tecnológico-financeira Robinhood, em janeiro de 2022, enquanto se assumia como uma empresa que priorizava o teletrabalho, de modo a promover uma maior flexibilidade.

Já muita água correu, no caso da Robinhood, mas há outras empresas a darem corpo a estudos que comprovam a consolidação do regime de trabalho híbrido, bem como da sua eficácia, em termos de produtividade, por exemplo.

Segundo o Xataka, um estudo publicado, em março, pelo US National Bureau of Economic Research, concluiu que, no início de 2023, as ofertas de emprego que incluíam alguma forma de teletrabalho constituíam mais de 10% de todas as ofertas publicadas na Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos da América, confirmando uma clara tendência.

Além disso, empresas como a Disney, Amazon, Snap, Salesforce, General Montors e News Corporation estão a estruturar-se em regime de trabalho remoto ou híbrido, alimentando as idas ao escritório, mas apenas em parte da semana.

