Gráficas Intel Arc são até 11% mais rápidas no sistema Linux depois de melhorias

Apesar de o segmento das placas gráficas ser fortemente dominado pela Nvidia e pela AMD, a Intel continua a apostar forte neste setor e a definir vários incrementos nos seus chips. Como tal, as informações recentes mostram que as GPUs Intel Arc são agora até 11% mais rápidas no sistema operativo Linux, depois de alguns ajustes.

Intel Arc são 11% mais rápidas em Linux

A Intel já não é só conhecida pelos seus processadores, mas agora também pelas suas placas gráficas que, aos poucos, têm conseguido ganhar terreno às marcas rivais. E as últimas informações mostram que as recentes melhorias que a marca implementou nas suas GPUs Arc ao nível do código MESA 23.2 conseguem oferecer um incremento de desempenho significativo em Linux. Em concreto, os ajustes fazem com que estes equipamentos sejam até 11% mais rápidos no sistema operativo opensource, nomeadamente em jogos como Counter Strike: Global Offensive, entre outros com API Vulkan.

Francisco Jerez, engenheiro do driver gráfico Linux de código aberto da Intel falou acerca da alteração do código intel/gfx12.5 no GitLab, tal como avança o canal Phoronix. Segundo Jerez, alguns recursos de desempenho que deveriam ser ativados por defeito foram desativados acidentalmente pelo kernel e esta nova atualização corrige esse problema. Para além disso, as iGPUs dos próximos processadores Intel Meteor Lake também serão beneficiadas com estes ajustes.

Outras melhorias verificáveis são, por exemplo, no modelo Intel Arc A770 que melhorou o seu desempenho em 5,5% no jogo Shadow Of the Tomb Raider, enquanto que no benchmark GfxBench v5 Aztec Ruins a melhoria foi de 6,5%. E para já ainda não se observaram pontos menos positivos com os novos ajustes ao código.

Perez explica que "embora este patch possa parecer surpreendentemente simples para ganhos tão grandes, é o resultado conjunto com @fjdegroo para tentar erradicar a lacuna de desempenho de renderização Intel DG2 no Linux vs Windows no ano passado".