Age of Empires conquista novos territórios

Age of Empires, a fantástica série de jogos de estratégia que se apresentou ao serviço pela primeira vez no final do século passado, prepara-se para conquistar um novo território: mobile. Com efeito, os estúdios TiMi Studio em cooperação com os World's Edge, encontram-se a trabalhar em Age of Empires Mobile. Venham saber mais novidades.

Os World's Edge, estúdio pertencente aos Xbox Games Studio e responsáveis pela série Age of Empires, em cooperação com os estúdios chineses, TiMi Studio (Call of Duty Mobile, Pokemon Unite), encontram-se a desenvolver Age of Empires Mobile, naquele que corresponderá ao regresso de um dos melhores jogos de estratégia de sempre.

Age of Empires é um jogo de estratégia em tempo real com fortes fundamentos e influências históricas que permite aos jogadores, reescrever a História do Mundo e das nações/civilizações mais importantes e relevantes.

Até agora limitado aos PCs e consolas, eis o momento em que se prepara para invadir novos territórios: mobile.

Os primeiros detalhes de Age of Empires Mobile, que será free to play, foram revelados durante um evento denominado de Age of Empires: New Year, New Age.

Nesse evento, Earnest Yuen, Senior Director of Production dos World’s Edge Studios, referiu no eventos que "Estamos entusiasmados com a ideia de que ainda mais jogadores de todo o mundo possam vir a experimentar a magia do Age of Empires com o próximo lançamento do Age of Empires Mobile. ".

Adiantou ainda que "Combinando a experiência em jogos de estratégia e rica herança dos World Edge Studios com a excelência da TiMi em jogos mobile, estamos a criar uma forma totalmente nova para que jogadores de todo o mundo possam ingressar no rico universo Age of Empires."

Age of Empires Mobile é um capitulo totalmente novo na série Age of Empires, totalmente focado na jogabilidade mobile e com interface totalmente adaptado aos dispositivos moveis.

Combinando elementos que sempre fizeram parte da jogabilidade de Age of Empires com muitas novidades, Age of Empires Mobile será certamente um must have de todos os fãs:

todo o charme da série original de PC com o seu sistema de combate rápido, dinâmica de construção de bases, numa jogabilidade de estratégia em tempo real

multiplayer incluindo o novo modo de Cercos, traz toda a emoção de Age of Empires

apresentar aos jogadores mobile alguns dos componentes mais importantes da série, como a Construção de um Império ou as grandes batalhas estratégicas em cenários de guerra persistentes. E componente multiplayer, player versus player

construção de equipas a partir de dezenas de lideres históricos, incluindo o Rei Artur, Joan of Arc, Julius Caesar, Leonidas I, ou a Queen of Sheba, cada qual apresentando os seus pontos fortes, talentos e traços de personalidade

Ainda desconhecendo a dinâmica, interface e jogabilidade, parece-me uma boa aquisição. Não concordam?

O pré-registo de Age of Empires Mobile já se encontra disponivel, aqui.