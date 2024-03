Burla através de MB WAY! Homem detido pela GNR

Os esquemas de burla com recurso ao MB WAY não são propriamente uma novidade em Portugal. Aliás, no nosso país, a taxa de burlas com a utilização do MB WAY é altíssima. Recentemente um homem suspeito foi detido pela GNR.

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Em comunicado, enviado esta quinta-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR), as autoridades explicam que a detenção foi feita na sequência de uma ação de patrulhamento, quando os militares avistaram e abordaram três indivíduos, que estavam a utilizar uma caixa multibanco “de forma suspeita” em Portalegre.

O local onde o homem foi detido já tinha sido “referenciado como local de levantamento de dinheiro resultante de burlas MB WAY”. Do que se sabe, foram apreendidos 375 euros em numerário e também dois telemóveis.

O suspeito do furto foi detido e os restantes indivíduos foram constituídos arguidos. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Elvas. No âmbito das diligências, confirmou-se que o detido tinha acabado de cometer uma burla através da aplicação MB WAY.

Dicas para não ser burlado via MB WAY