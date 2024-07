Hitman World of Assassination: Conor McGregor é o próximo alvo

O próximo alvo a abater em Hitman World of Assassination, já é conhecido: Conor McGregor (o famoso lutador de MMA). Isto pois está a chegar a missão The Disruptor.

Os estúdios indie IO Interactive, anunciaram recentemente que a próxima missão The Disruptor, de Hitman World of Assassination, apresentará um alvo (Elusive Target) muito interessante.

Com efeito, o alvo a abater será o mundialmente famoso lutador Conor McGregor o que só por si, reveste a missão de um peso grande...

A Disruptor Mission convida os jogadores a regressarem à ilha de Sgàil durante um conclave da organização secreta Ark Society, uma entidade composta pelos indivíduos mais ricos e poderosos do mundo.

O alvo a abater, como já indiquei, é um lutador multimilionário de MMA (visual e voz de Conor McGregor), conhecido como “The Disruptor”, que vai participar numa luta contra o CEO da Quantum Leap que é grande entusiasta dos desportos de combate, Tim Quinn.

Temendo que o combate acabe por ridicularizar Tim Quinn, as partes interessadas da Quantum Leap contratam o Agente 47 para derrubar o Disruptor antes que ele ataque, para o melhor interesse da empresa.

A missão está disponível para jogar, gratuitamente, para os novatos no HITMAN no Free Starter Pack, com a possibilidade de repetir a missão quantas vezes quiserem, durante a duração da missão. Os jogadores do HITMAN World of Assassination podem aceder a missão The Disruptor gratuitamente.

O pacote Disruptor DLC também já está disponível e irá, entre outros, conceder aos jogadores de Hitman World of Assassination acesso permanente à missão como parte do Elusive Target Arcade.