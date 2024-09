Revelado novo trailer de The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom

A Nintendo revelou recentemente um novo trailer para The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom no qual revela detalhes sobre o universo do jogo e o sistema de combate. Venham ver...

É um dos jogos em maior destaque neste ano de 2024. The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom é um dos jogos em maior destaque no Universo Nintendo e recentemente recebeu novidades, sob a forma de um novo trailer que revela um pouco mais sobre o sistema de combate e jogabilidade no geral.

Em The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, os habitantes de Hyrule estão a desvanecer-se aos poucos devido a fendas estranhas que surgiram pelo reino. Acompanhada por uma criatura etérea chamada Tri, a Princesa Zelda deve entrar nas fendas num esforço de salvar o seu reino. O novo trailer afora revelado para o jogo, lança luz sobre o que está dentro dessas fendas e sobre como elas moldam as aventuras da Princesa Zelda e da fada Tri.

Para localizar as pessoas desaparecidas, Zelda e Tri devem entrar e explorar o Mundo Inerte dentro das fendas, com cada ponto de entrada levando a um local distinto. Isto significa muitos locais repletos de mistérios para desvendar. Os jogadores terão de recorrer aos poderes combinados de Zelda e Tri para atravessar os penosos obstáculos, explorar o Mundo Inerte e superar os desafios que os aguardam.

Ao explorar o Mundo Inerte, a Zelda encontrará uma espada misteriosa que lhe permite transformar-se numa poderosa forma de espadachim por um curto período de tempo e lutar contra os inimigos de frente.

Hyrule é o lar de muitas personagens peculiares e algumas delas serão de grande ajuda para a princesa. Por exemplo, Dampé, um engenheiro de aparelhos mecânicos, tem um talento especial para criar autómatos. Uma vez ativados, eles podem desencadear efeitos poderosos, ainda que fiquem inutilizados se lhes infligirem demasiado dano.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom será lançado para a Nintendo Switch a 26 de setembro.