Going Medieval, gerir sociedades em tempos medievais

Going Medieval, é um jogo de estratégia e gestão desenvolvido (e em desenvolvimento) pelos estúdios indie Foxy Voxel. Para apreciadores do género, já podem saborear parte do jogo. Venham ver...

Os jogos de estratégia e gestão nos quais os jogadores têm de construir e evoluir as suas civilizações/cidades/clãs são amplamente apreciados. Tendencialmente são "clientes" dos PCs mas existem inúmeros casos de sucesso nas consolas, começando pelo imortal Civilization.

O processo de idealização e criação de uma sociedade de raiz, tendo em atenção à gestão das muitas questões de saúde, segurança, religião ou educação associadas correspondem a desafios que empolgam muitos jogadores, assim como também podem servir como uma forma de validar "E se fosse eu a mandar?!".

Há inúmeros exemplos de jogos deste tipo, como todos sabemos. Sid Meyer's Civilization, Colonization, SimCity, Age of Empires, Sid Meyer's Alpha Centaury,.... são alguns deles e abordam temáticas e épocas bastante variadas.

O jogo que vos trago hoje, Going Medieval, já se encontra em Acesso Antecipado no Steam e aborda a temática medieval, convidando os jogadores a criarem, gerirem e evoluírem o seu próprio feudo medieval.

O ponto de partida para Going Medieval é dado quando na época medieval a civilização é dizimada por uma praga. Os poucos sobreviventes têm a árdua tarefa de reconstruir a sociedade. Cabe ao jogador ajudá-los a criarem um novo lar numa nova região, virgem e selvagem.

As responsabilidades do jogador serão claramente a de proporcionar um lar para cada cidadão, assim como alimento e segurança. Muitos desafios vão-se colocar pelo caminho e as vidas de cada sobrevivente serão intimamente ligadas com a forma de gestão do jogador.

Num mundo severo e selvagem, há ainda perigos que ameaçam a sociedade recém-nascida como bandos de bandidos ou feras selvagens.

O jogador terá ao seu dispor várias ferramentas, incluindo modeladores de terreno 3D para criar a fortaleza perfeita, desde fortes de vários andares até cavernas subterrâneas impenetráveis. A partir daí, poderá construir, mobilar e decorar as suas salas, oficinas, capelas, bibliotecas e muito mais, usando pedra, argila e outros materiais coletados.

Cada sobrevivente é um individuo com as suas próprias aspirações, crenças, necessidades e habilidades e cabe ao jogador mantê-los satisfeitos, assim como usá-los de forma a beneficiar a sociedade.

Going Medieval já se encontra em Acesso Antecipado no Steam.