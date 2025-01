O ano de 2025 chegou com mudanças nas autoestradas portuguesas. Como já referimos várias vezes, as ex-SCUT deixaram de ter portagens e a BRISA aumentou o preço de 52 portagens. No entanto, nem todos os troços das ex-SCUT são grátis. A ASCENDI mantém portagens em três pórticos da A25.

Câmara Municipal de Aveiro confirma portagens, mas não concorda...

De acordo com a Radio Imagem FM, na A25 mantém-se o pagamento de portagens nos troços Esgueira-Aveiro Nascente, Estádio-Angeja e Angeja-Albergaria, incluídos na “Concessão Costa de Prata”. Apesar da eliminação das portagens em antigas SCUT, onde se inclui a A25, quem circular nessa autoestrada em Aveiro e em parte do concelho de Albergaria-A-Velha continuará a pagar as taxas definidas pela concessionária Ascendi.

No site da ASCENDI, é esclarecido que se mantém o pagamento nos pórticos da A25 Esgueira-Aveiro Nascente, Estádio-Angeja e Angeja-Albergaria, incluídos na “Concessão Costa de Prata”, que inclui as A44, A29 e A17.

Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, confirmou que esses troços se mantêm portajados: «do quilómetro zero da A25, na ponte da Barra, até Albergaria mantém-se a cobrança, vigorando a isenção de taxas a partir daí», sublinhou o autarca. Salientando não concordar com esta situação, disse que a autarquia aveirense manterá a luta para isentar essa autoestrada do pagamento de portagens em toda a sua extensão.

Apesar da lei eliminar as portagens nas ex-SCUT, referiu que a concessionária adotou a filosofia de fazer vigorar a isenção de pagamento apenas em áreas do interior, deixando de fora o litoral. A partir de Albergaria-a-Velha/IC2 os utilizadores, no sentido Aveiro-Vilar Formoso, da A25 deixaram de pagar portagem.

As ex-SCUT foram consideradas estradas sem custos para o utilizador (SCUT) até 2011, altura em que começaram a ser pagas pelos automobilistas. Em julho de 2021 foram aprovados descontos. Tais descontos, significavam uma quebra de cerca de 229,6 milhões de euros em receitas até dezembro de 2023. No entanto, mesmo assim, a receita com portagens aumentou.

Com a aprovação da Lei n.º 37/2024, de 7 de agosto, foram eliminadas taxas de portagens nos lanços e sublanços das autoestradas do Interior e em vias onde não existam alternativas que permitam um uso com qualidade e segurança, revogando o Decreto-Lei n.º 97/2023, de 17 de outubro.