Passou nas portagens e acendeu uma luz amarela? Saiba o que é…

A Via Verde é o sistema de portagens eletrónicas usado em Portugal e uma das principais invenções nacionais. Saiba então o que deve fazer se a luz amarela acender.

Se passou na Portagem, na faixa da Via Verde e acendeu uma luz amarela, comece por verificar se tem algum alerta em A Minha Via Verde > Acendeu a luz Amarela, através do site ou app Via Verde.

Se ainda não tiver nenhum alerta, verifique, por favor, cada uma das seguintes questões:

Se está a utilizar a Via Verde pela primeira vez ou necessita ativar nova referência multibanco, deverá fazer a ativação do identificador.

Inserir o cartão Multibanco associado à conta onde pretende efetuar os débitos Via Verde

Selecionar as opções Pagamento e Outros Serviços > Transportes > Via Verde > Ativação

Inserir a referência de pagamento

Concluir a operação

A Via Verde sugere que confirme junto do seu banco se esta operação é possível através do homebanking. A ativação de cartão poderá demorar 2 ou 3 dias a efetivar-se.

Se o cartão de débito associado está válido para pagamento. Caso não esteja, deverá fazer a substituição num terminal Multibanco.

Inserir o cartão Multibanco associado à conta onde pretende efetuar os débitos Via Verde

Selecionar as opções Pagamento e Outros Serviços > Transportes > Via Verde > Substituição

Inserir a referência de pagamento

Concluir a operação

A Via Verde sugere que confirme junto do seu banco se esta operação é possível através do homebanking. A ativação de cartão poderá demorar 2 ou 3 dias a efetivar-se.

Se a matrícula do veículo que utilizou está associada ao seu identificador. Pode verificar e alterar a matrícula em A Minha Via Verde > Viaturas e Identificadores.

Se o identificador está corretamente colocado no para-brisa da sua viatura, ou no caso dos motociclos, na bolsa disponibilizada.

Se pretender antecipadamente substituir o identificador, mas a opção "Substituir Identificador" ainda não tiver disponível em A Minha Via Verde, deve aguardar o contacto do Serviço ao Cliente.

Se, quando passar numa via verde e a luz amarela acender, já sabe o que tem de fazer. Não esquecer que no portal da Via Verde pode consultar outras informações, como, por exemplo, movimentos, pontos, alertas de trânsito, resolução de dívidas, pedir novo identificador, etc.

