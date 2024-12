Preços aumentam em 52 portagens do país! Saiba quanto e onde

Como é normal, com a entrada de um novo ano aumentam também o preço de alguns produtos e serviços. Das 93 portagens da Brisa, 52 vão ter preços mais elevados.

A partir de janeiro, 52 das 93 portagens da classe 1 concessionadas à Brisa terão um aumento médio de 2,21%. Segundo a Brisa, 44% das taxas de portagem permanecem inalteradas porque "existem casos de taxas que apresentam uma variação inferior à média ou mesmo nula, sendo que, noutros casos, as taxas apresentam uma variação superior à média, por não terem sido objeto de atualização em anos anteriores".

Evolução do preço das portagens

No próximo ano, ir de Lisboa até ao Porto pela A1, vai custar mais 70 cêntimos do que o preço atual, ou seja, a viagem passa a custar 24,60 euros. Entre Lisboa e o Algarve (via A2), vai aumentar sessenta cêntimos, passando para um valor de 23,30 euros. As tabelas seguintes mostram a evolução do preço das portagens.

Em 2024, a Brisa Autoestradas anunciou também que prevê investir 61,8 milhões de euros na manutenção da sua rede. «As principais obras a realizar no novo ano vão abranger autoestradas em todo o País, nomeadamente, na A1, A2, A3, A5, A9 e A12, com obras de beneficiação em pavimentos e reabilitação de viadutos e taludes, entre outros trabalhos».