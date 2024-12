Análise AGM H Max: um smartphone robusto, com bateria “para dar e vender”

Os smartphones robustos são a alternativa que mais agrada aos utilizadores que procuram um dispositivo quase indestrutível, capaz de enfrentar adversidades associadas a desportos radicais ou a atividades menos confortáveis. É nesta área que a AGM foca parte do seu trabalho e é a estes utilizadores mais exigentes que entrega máquinas para qualquer terreno. Mais uma vez, tivemos em mãos uma alternativa da marca neste campo, o H Max, e deixamos-lhe a nossa análise. Spoiler alert: este dispositivo tem, de facto, bateria "para dar e vender"!

Para muitos utilizadores, o smartphone vai além da câmara fotográfica topo de gama e do scroll nas redes sociais. Para esses, o dispositivo pelo qual optam tem de ser parceiro de aventuras e estar pronto para qualquer adversidade, seja ela na água, no meio da montanha, ou num qualquer cenário fora do conforto do sofá.

É a pensar nos inquietos que a AGM desenvolve dispositivos robustos e duráveis, com baterias dignas, e, acima de tudo, preparados para não comprometer o utilizador em contextos agressivos. Além dos aventureiros, um smartphone deste tipo pode ser útil para trabalhadores que necessitem de um dispositivo robusto, e resistente a quedas e a poeiras.

Especificações gerais do AGM H Max Construção 172,5 x 79,6 x 15,65 mm

321 g Processador Unisoc Tiger T606 Memória 4 GB de RAM (expansível para 8 GB com RAM virtual)

128 GB de ROM (expansível) Ecrã 6,56'' HD+ (720 x 1612 px)

Taxa de atualização: 90 Hz

Brilho: +400 nits Câmaras Traseira: 13 MP (macro 2 MP)

Frontal: 8 MP Bateria 10.000 mAh, com suporte para carregamento 10 W Proteção Resistente à água, poeiras, quedas e temperaturas extremas, com certificação IP68, IP69 e MIL-STD-810H Ligações USB Tipo C 2.0, com tampa de borracha impermeável

3,5 mm Headphone Jack, com tampa de borracha impermeável

Bluetooth 5.0 Cartões 4G Dual SIM+1 cartão TF (Nano SIM ou MicroSD) Software/ SO Android 14 Sensores Ótico de proximidade

De luz ambiente Outros detalhes Bússola integrada

NFC

OTG

Sensor de impressões digitais (no botão de power, do lado direito)

Reconhecimento facial

Luz flash LED

Botão personalizável

Buraco para fita/ corda

Na caixa do H Max da AGM

Dentro da caixa, além da motivação para "Find Your Glory", a AGM entrega o H Max com uma película protetora de ecrã já colocada, o carregador de 10 W, um cabo USB Tipo C, documentação (Quick Start Guide, Exposure Information e FCC Warning) e stickers, para aqueles que quiserem personalizar o dispositivo.

Construção e Design

Com 172,5 mm de comprimento, 79,6 mm de largura e 15,65 mm de espessura, o H Max não engana, sendo claramente um smartphone robusto, repleto de características de dispositivo resistente.

Além da moldura metálica, que confere resistência e robustez, o smartphone é revestido a plástico com ligeira textura, com a câmara e a lanterna a adornarem a traseira.

Apesar de ser esperada alguma aderência, o H Max é um pouco escorregadio.

A resolver este problema está o buraco para um fio ou corda, no canto inferior direito do smartphone, que permite prender o dispositivo ao pulso ou ao pescoço.

No lado direito, encontram-se dois botões de volume, bem como botão de power, que serve, também, de leitor de impressão digital, para um desbloqueio mais rápido - este método é verdadeiramente prático.

Por sua vez, no esquerdo, dispõe-se a entrada para os cartões e um botão amarelo personalizável.

Este botão é particularmente útil, pois permite que o utilizador lhe associe qualquer comando, com um ou dois cliques e um clique longo.

Dependendo do objetivo, pode associar ao botão, apressando o comando, aplicações, como o Google Maps, Câmara, Contactos e Telefone, ou Atalhos, como a Lanterna.

Para maior proteção, e indo ao encontro das certificações IP68 e IP69, o H Max possui tampas de borracha na entrada para o cabo USB Tipo C e para o Headphone Jack.

Apesar de pesado, com 321 gramas, e efetivamente robusto, a espessura do H Max é aceitável, se considerarmos o tamanho da bateria que carrega. Além disso, é bastante confortável.

Ecrã do H Max

O H Max está equipado com um ecrã HD+ de 6,56''. Segundo a AGM, o dispositivo suporta uma taxa de atualização de 90 Hz, sendo possível personalizar este elemento, entre 90 Hz, 60 Hz ou adaptativo. Além disso, o ecrã conta com brilho superior a 400 nits. Não sendo ideal para condições de muito sol ou sol direto, este pode ser competente noutros contextos.

A resolução de 720 x 1612 pixeis não é irrepreensível, mas responderá certamente às tarefas diárias, especialmente aquelas que são necessárias concretizar durante atividades mais exigentes. As cores são estavelmente vivas, com contrastes competentes.

De facto, apesar de não ser o melhor ecrã do mercado, não se espera que seja, considerando o propósito de um smartphone robusto.

Hardware e Desempenho

Equipado com o processador Unisoc T606, combinado com 4 GB (+4) de RAM, o H Max é relativamente rápido

Os 128 GB de ROM são suficientes para armazenar aplicações e imagens ou vídeos de aventuras pela natureza. Caso seja necessário, além de slot para um cartão SD, para expandir o espaço de armazenamento, é possível utilizar um serviço cloud.

A performance do H Max é competente para tarefas simples, como pesquisa, scroll nas redes sociais, enviar mensagens, ou utilização do Maps. O smartphone não encrava, sendo a navegação fluída. Para jogos, por exemplo, poderá não ser a alternativa mais capaz, registando-se algumas breves, mas chatas, paragens.

Para uma análise técnica do H Max da AGM, utilizámos a aplicação Geekbench 6, na versão 6.3.0. Os resultados foram os seguintes:

CPU Benchmark

GPU Benchmark

Relativamente ao som, as colunas do H Max não são exímias, pelo que sons mais altos ouvem-se com algum ruído. Por sua vez, os microfones desempenham o seu papel, de forma satisfatória, em chamadas de voz e vídeos.

Interface e Sistema Operativo

Como é já apanágio da AGM Mobile, este smartphone robusto chega com o Android 14, com uma interface dominada pela Google, com todas as aplicações essenciais pré-instaladas.

Tratando-se de um smartphone desenhado para os aventureiros, a bússola integrada acaba por ser útil, na medida em que garante orientação, mesmo nos locais mais remotos.

Fotografar com o H Max da AGM

Aquando do desenvolvimento de um smartphone robusto, a qualidade das câmaras não é o foco das marcas. Afinal, importa consideravelmente mais que a estrutura seja resistente e capaz de enfrentar condições adversas, sejam elas no meio da montanha ou numa atividade profissional mais exigente, com poeiras e alturas.

As câmaras deste H Max são inferiores às do X6, que analisámos aqui, com a traseira a oferecer 13 MP (e macro 2 MP) e a frontal 8 MP. Ainda assim, a qualidade das fotografias é mediana, no exterior, com luz favorável. Falta-lhes, no entanto, nitidez. Eis alguns exemplos:

Em condições de pouca luz, também pela falta de estabilização ótica, o resultado é fraco - sendo particularmente pior à noite -, com as fotografias a ficarem com um aspeto granulado.

No interior, a qualidade da imagem está, também, longe de ser incrível.

Para vídeo, o H Max suporta gravação em Full HD (1080 p, 30 fps), HD (720 p, 30 fps) e SD (480 p, 30 fps), além de permitir ativar a Estabilização de vídeo.

Relativamente à câmara frontal, para tarefas mais simples, como o desbloqueio do smartphone com reconhecimento facial e chamadas de vídeo, os 8 MP são competentes.

A bateria "para dar e vender" deste smartphone robusto

Uma das grandes mais-valias deste modelo da AGM é a bateria. Com 10.000 mAh, este smartphone robusto é, também, um verdadeiro power bank. De facto, é um dos objetivos da marca: permitir que o H Max conecte e carregue outros dispositivos, como uma câmara ou drone, caso seja necessário, com OTG.

Segundo a marca, a bateria oferece até 800 horas em standby, 14,5 horas a reproduzir vídeos e 36,5 horas de música. Para referência, cerca de uma hora de vídeo no YouTube, com uma luminosidade de ecrã mediana, gastou 3% da bateria.

O carregamento do H Max é efetuado por via de uma porta USB Tipo C 2.0, com uma velocidade de carregamento de 10 W, com o adaptador que a AGM disponibiliza.

Veredicto

Para um smartphone que se quer resistente, este H Max é uma alternativa com muito potencial. A robustez é inquestionável e, como esperado, sobreviveu, intacto, a quedas e a um mergulho rápido.

Apesar de o desempenho não ser espetacular e as câmaras não entregarem um resultado incrível, a bateria que assegura, a par da possibilidade de carregar outros dispositivos, é um plus gigante, na nossa opinião.

Importa ressalvar que o H Max custa 199 euros, num valor realmente ajustado à proposta da AGM.

PRÓS CONTRAS Bateria 10.000 mAh Peso Desbloqueio com impressão digital no botão de power Câmaras Certificação IP68, IP69 e MIL-STD-810H

