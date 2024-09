Análise AGM X6: smartphone ideal para o acompanhar nas suas atividades radicais

Quando se trata de smartphones robustos, a AGM tornou-se sinónimo de fiabilidade e durabilidade. A fabricante chinesa, conhecida pelo seu foco nos entusiastas de atividades ao ar livre, apresentou o AGM X6, um dispositivo concebido para suportar as condições mais adversas. Deixamos a nossa análise.

A AGM apresentou o X6 no segundo trimestre de 2024 e coloca-o acima do AGM H6 em termos de especificações e preço. Este dispositivo está disponível em duas variantes diferentes: uma tem a parte traseira em preto e a outra é uma edição especial (Phantom) e tem uma parte traseira transparente. Tivemos a sorte de poder testar a segunda opção.

[Vídeo original]

Especificações gerais do AGM X6

Especificações Construção Dimensões : 174,95 mm x 81,49 mm x 11,42 mm

: 174,95 mm x 81,49 mm x 11,42 mm Peso: 260 g Processadores Processador : Unisoc Tanggula T750 8 núcleos (6x ARM Cortex A55 a 1,83 GHz; 2x ARM Cortex A76 a 2,05 GHz )

: Unisoc Tanggula T750 8 núcleos (6x ARM Cortex A55 a 1,83 GHz; 2x ARM Cortex A76 a 2,05 GHz ) Processador gráfico: ARM Mali-G57 MC2 a 680 MHz Memória Memória : 8 GB de RAM; 128 GB de memória do sistema

: 8 GB de RAM; 128 GB de memória do sistema Memória expansível: sim; cartão microSD (máximo 512 GB) Ecrã Ecrã de 6,78' FHD+ (1080 x 2460 px, 60Hz) Câmaras Traseira : câmara principal de 50 MP, sensor de temperatura, flash LED

: câmara principal de 50 MP, sensor de temperatura, flash LED Frontal: câmara frontal de 16 MP com reconhecimento facial Bateria 5000 mAh; carregamento com máx. 18 watts Proteção Impermeável, à prova de queda, à prova de poeira de acordo com IP68, IP69K e MIL-STD-810H Ligações Ligações USB-C 2.0; tomada de 3,5 mm

WLAN Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac)

Bluetooth 5.0 Entradas 1x Nano SIM e 1x Nano SIM (ou microSD) Software Android 14 Diversos Sensor de temperatura (-30 °C a 300 °C)

Protetor de ecrã pré-instalado

Botão configurável

NFC

Adaptador de corrente incluído

Reconhecimento facial

Sensor de impressões digitais

Na caixa

AGM X6 Phantom com um protetor de ecrã

Carregador de 10 W (UE)

Cabo USB-C

Ejetor de SIM

Documentação

Construção e Design

Típico de um smartphone de exterior, o AGM X6 tem um design robusto e de alta qualidade com grau de classificação IP68 e IP69K. Isto significa que é à prova de água, à prova de poeira e deve ser capaz de suportar impactos de até 1,5 metros sem qualquer problema. Isto é conseguido através das extremidades arredondadas do dispositivo, que são revestidas de borracha e receberam uma textura antiderrapante para garantir a resistência ao choque.

Com as suas dimensões de 174,95 mm x 81,49 mm x 11,42 mm, o dispositivo é ligeiramente maior do que o AGM H6. O peso de 260 gramas é inferior ao da maioria dos dispositivos de exterior graças aos materiais leves (plástico e alumínio).

Ao contrário da borda de borracha, a parte de trás do X6 é feita de um plástico que oferece significativamente menos aderência. A opção "Phantom" tem a parte traseira transparente, que fornece uma visão profunda da tecnologia incorporada. Consegue ver o módulo NFC, a bateria e vários cabos.

Nas partes laterais, os elementos de alumínio dão um toque de design elegante. Os quatro botões laterais também são feitos de alumínio. No lado direito, vemos dois botões para controlar o volume e um botão de ligar/desligar com um sensor de impressões digitais integrado. Já no lado oposto, a AGM colocou um botão multifunções ao qual podem ser atribuídas diferentes funcionalidades.

O acabamento geral do AGM X6 é muito bom. A parte traseira transparente é um elemento de design interessante, mas provavelmente não agradará a todos os gostos.

Ecrã do AGM X6

O AGM X6 possui um grande ecrã IPS de 6,78 polegadas com uma resolução Full HD+ de 2460 x 1080 pixels. O ecrã oferece uma reprodução de cores sólida, bom contraste e ângulos de visualização impressionantes, graças à tecnologia IPS. No entanto, o ecrã está limitado a uma taxa de atualização de 60 Hz, que está abaixo do que muitos smartphones modernos oferecem. Embora isto seja aceitável para uma utilização geral, as pessoas habituadas a taxas de atualização mais elevadas podem achar a experiência um pouco fraca.

Uma área em que o ecrã fica aquém do esperado é a luminosidade. O brilho máximo do ecrã é médio, o que dificulta a visualização do conteúdo sob luz solar direta. Esta é uma consideração crucial para os utilizadores de exteriores que dependem dos seus smartphones em ambientes com muita luz.

A AGM aplica previamente um protetor de ecrã, o que é um toque agradável para maior durabilidade. No entanto, o protetor de ecrã atrai algumas manchas, o que pode exigir uma limpeza regular.

Hardware e Performance

A AGM equipa o X6 com o Unisoc Tanggula T750, que é composto por seis ARM Cortex A55 a 1,8 GHz e dois ARM Cortex A75 a 2,0 GHz. Um chip ARM Mali-G57 MC2 com uma velocidade de clock de 680 MHz é utilizado como GPU.

Tal como acontece com o AGM H6, o SoC está localizado na gama média inferior, mas agora integra um modem 5G ou LTE e suporta RAM LPDDR4x, dos quais 8 gigabytes estão disponíveis. Embora o suporte 5G seja louvável em termos de faixa de preço, há muito tempo deixou de ser um recurso especial. Além da RAM, a AGM equipa o X6 com 128 gigabytes de memória principal, que pode ser expandida até 512 gigabytes usando um cartão microSD.

Para avaliar o desempenho de forma justa utilizamos o Geekbench 6, um conjunto de ferramentas que mede a potência bruta do CPU. O AGM X6 não teve o melhor desempenho, mas é bastante bom para a gama de preços. Obteve uma pontuação single-core de 660 e uma pontuação multi-core de 1756.

Em comparação com outros smartphones AGM, o X6 tem um desempenho ligeiramente melhor nos testes de referência. Isto deve-se, provavelmente, aos núcleos de CPU com clock um pouco mais alto. Em comparação com um Samsung Galaxy S10, que agora tem cinco anos e meio, os resultados de benchmark infelizmente não são tão convincentes.

O AGM X6 não é, portanto, um dispositivo de jogos, mas tarefas diárias como o YouTube, navegar na Internet e tarefas semelhantes podem ser facilmente dominadas com o X6.

Sistema Operativo

O AGM X6 vem com Android 14, proporcionando uma boa experiência logo à partida. Esta é uma vantagem significativa para os utilizadores que preferem uma interface limpa e organizada. A maioria das aplicações pré-instaladas são serviços Google, com apenas algumas aplicações adicionais da AGM.

Uma das caraterísticas únicas do AGM X6 é o botão personalizável no lado esquerdo do dispositivo. Os utilizadores podem atribuir uma de cinco funções a este botão. Estas incluem a ativação da câmara, da lanterna ou do leitor de música, bem como a sua utilização para a função "push-to-talk" ou para a medição da temperatura. No entanto, as opções de personalização do botão são algo limitadas.

Outra caraterística notável é o sensor de temperatura integrado no módulo da câmara. Este sensor pode medir temperaturas entre -30°C e 300°C, o que o torna útil para entusiastas de atividades ao ar livre e profissionais de várias áreas. O sensor funciona bem e fornece leituras precisas, embora a sua utilidade para o utilizador médio possa não ser muita.

Câmaras do AGM X6

O AGM X6 Phantom está equipado com uma única câmara traseira. Utiliza um sensor Samsung S5KJN1 ISOCELL de 50MP com um formato ótico de 1/2,76". A câmara é assistida por um foco automático e um único flash LED.

Tira fotografias com uma resolução de 12,5 MP, pelo que é necessário utilizar o modo de disparo de 50 MP dedicado para poder utilizar a resolução original do sensor. Também pode gravar vídeos FHD a 30 fps.

As fotografias tiradas com o X6 parecem frequentemente pálidas, com falta de nitidez e contraste. A ausência de estabilização ótica da imagem prejudica ainda mais o desempenho da câmara, especialmente em condições de pouca luz.

A câmara frontal, com o seu sensor de 16 megapixéis, funciona bem para selfies e videochamadas. Também suporta reconhecimento facial, que funciona de forma rápida e precisa para desbloquear o dispositivo.

Normal 12,5 MP

Normal 50 MP

Zoom 12,5 MP (até 10x)

Bateria

O AGM X6 tem uma bateria de 5000 mAh, que está ao nível de muitos smartphones topo de gama. Nos nossos testes, o dispositivo alcançou uma duração de bateria de aproximadamente 16 horas. Isto em condições de utilização normais, incluindo navegação na Web, streaming de música e conectividade Bluetooth. Isto pode traduzir-se em cerca de dois dias de utilização para utilizadores moderados.

O carregamento do dispositivo é efetuado através de uma porta USB-C 2.0, com uma velocidade máxima de carregamento de 18 watts. Embora esta não seja a solução de carregamento mais rápida disponível, é suficiente para a maioria dos utilizadores. Infelizmente, o carregamento sem fios não é suportado, o que pode ser uma desvantagem para alguns.

Veredicto

Com o X6, a AGM desenvolveu um smartphone de exterior decente e duradouro que permanece relativamente compacto e que também tem um aspeto bastante elegante graças à parte traseira transparente. O X6 também impressionou com a sua excelente duração da bateria, sensor de impressões digitais e reconhecimento facial funcional.

Infelizmente, há compromissos a fazer em termos de desempenho geral. O Unisoc Tanggula T750 Octa-Core de gama média inferior é, portanto, apenas adequado para tarefas mais simples, como navegação na Web, YouTube e jogos casuais. Além disso, a câmara integrada de 50 MP é mediana e as suas imagens parecem desfocadas em alguns pontos.

O sensor de temperatura incorporado, por outro lado, causa uma boa impressão e é uma funcionalidade interessante. No entanto, não o vemos como um verdadeiro ponto de venda. O AGM X6 oferece um bom pacote global por 299 € (preço no site oficial).

PRÓS CONTRAS Câmara 50 MP Performance Desbloqueio com impressão digital e reconhecimento facial Ecrã Proteção IP68

