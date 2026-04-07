Análise Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)

O Universo Pokémon continua a surpreender. Além dos lançamentos constantes de novas edições, apresenta ainda capacidade para criar novas aventuras e experiências com jogabilidades diferentes e igualmente divertidas. É o caso deste Pokémon Pokopia, que acabámos de experimentar.

É um dos universos mais ricos do universo gaming e uma das coqueluches das consolas Nintendo. Os Pokémons são uma presença constante das consolas da marca nipónica e, ano após anos, conseguem ter forças e energia para se inovar e apresentar novas e fantásticas experiências. Pokémon Pokopia é precisamente um desses casos.

E realmente, este titulo, desenvolvido pela Game Freak e pela Omega Force é um desses casos em que o universo Pokémon se consegue renovar com força redobrada. Como todos sabem certamente, os jogos de Pokémons habituaram-nos a ir "à caça" de Pokémons com as Poké Balls, correto?

Imaginem agora o que será, estarmos na base disso tudo, ou seja, de sermos nós a criarmos as condições essenciais para que os Pokémons apareçam nesses locais! Com efeito é essa a dinâmica principal de Pokémon Pokopia.

A história de Pokémon Pokopia, revela-nos como, de forma misteriosa, algo de aconteceu a região inteira chamada de Kanto onde se passa a ação e na qual todos os seres humanos e Pokémons desapareceram. Mais que isso! A terra encontra-se devastada, com vegetação morta e áreas desoladas.

Os jogadores acordam vestindo a pele de Ditto que sai de uma Poké Ball e sentindo a falta do seu treinador, dos restantes humanos e Pokémons, transforma-se num ser humano. E, é vestindo o papel de "treinador" que Ditto parte para a aventura para descobrir o que se passou em Kanto e voltar a atrair os Pokémons para a região. Mas não está totalmente sozinho no inicio e desde cedo, encontramos o misterioso Professor Tangrowth, que lhe dá indicações e muitas dicas cruciais.

O objetivo de Ditto é claro. Com a sua astúcia, com as habilidades que vai adquirindo ao longo da aventura e com o apoio do professor (e de Pokémons que vai atraindo), Ditto traça um plano para restaurar todos os vários habitats de Kanto, e dessa forma atraindo novamente os Pokémons que os habitam, dando novamente vida à região.

E com efeito, essa é a grande mais-valia de Pokémon Pokopia: a recriação dos habitats.

Conforme referi, Kanto é pouco mais que um cojunto de regiões desoladas e sem vida, sem vegetação... Com a ajuda do Professor Tangrowth, Ditto cedo se apercebe de algumas habilidades para começar a reflorestação da região. Isso faz com que os primeiros Pokémons comecem a surgir. Mas esses primeiros Pokémons, mais que apenas aparecerem, têm também o condão de emprestar a Ditto algumas das suas próprias habilidades, como por exemplo, regar os terrenos.

E é aqui que reside a faceta fundamental do jogo. Ao adquirirmos essas habilidades, conseguimos ir moldando a região e criando diversas zonas verdes, com ervas altas, árvores, rochas,... mas mais importante, podemos começar a moldar certas zonas de forma a recriar na perfeição os biomas para certos Pokémons, potenciando dessa forma o aparecimento desses mesmos Pokémons.

Uma das grandes riqueza do jogo é o facto dos Pokémons conseguirem dialogar conosco e, mais que apenas falar, criarem laços e indicas os seus estados de satisfação. Isso é importante, pois para que os Pokémons assentem na região, precisam de se sentir confortáveis e a interação continua com eles, ajuda Ditto a criar essas condições. Parte do conforto dos Pokémons é adquirido pelo habitat que construímos, mas existem também inúmeros acessórios e objetos que temos de construir (ou comprar) que lhes dão um toque extra de conforto.

Esses objetos podem ser comprados em algumas máquinas que vamos encontrar pelo caminho, como também podem ser construídos em bancadas que construímos e nas quais temos de usar "receitas" que nos vão sendo dadas. Essas "receitas", que exigem certos recursos adquiridos em Kanto ou dado pelos Pokémons, permitem-nos criar uma miríade de objetos, ferramentas e muito mais.

No entanto, ao falarmos com os Pokémons, ficamos também a saber muito mais sobre eles e podemos inclusive receber presentes ou adquirir novas habilidades, que por sua vez serão importantes para recriar outros biomas mais adiante.

Tudo isto acaba por incentivar os jogadores a explorar cada canto da região. Tanto para encontrar locais propícios à recriação de habitats, como para descobrir segredos, baús e outras surpresas. Encontramos ainda, alguns textos que nos dão uma visão gradual mais concreta sobre este mundo e o que lhe aconteceu.

Como já devem ter percebido, a dinâmica de Pokémon Pokopia assenta principalmente na recriação de habitats para os diferentes Pokémons. Um habitat pode ser apenas composto por erva alta, enquanto que outro pode exigir um banco de jardim, ou outro necessitar de uma árvore e uma rocha. Com isto, já devem estar a perceber a quantidade e diversidade de biomas que têm de ser criados.

Mas mais. Uma vez que muitos desses biomas envolve objetos não existentes no terreno (bancos, sinais de direções,...) então em muitas das ocasiões teremos de construir esses mesmos objetos de forma a recriar o habitat na perfeição. No entanto, e apesar de na maior parte dos casos a abordagem ser simples e imediata, existem outras ocasiões que exigem que encontremos certos Pokémon primeiro.

É claro que o jogador não adivinha quais os habitats de cada Pokémon (apesar de alguns casos por coincidência poder acontecer a sua criação). Dessa forma, o mundo de Pokémon Pokopia oferece-nos ocasionalmente, sob a forma de "anomalias" nos cenários, dicas sobre esses biomas.

Resta indicar que à medida que o nosso Nível de Treinador vai aumentando, vamos desbloqueando portões que dão acesso a novas áreas e novos Pokémon.

Decorar e personalizar Kanto é a palavra chave para Pokopia, e acaba por se revelar uma tarefa quase infindável mas bastante gratificante e divertida. Em parte porque o ritmo do jogo permite, não só avançarmos na história ao nosso próprio ritmo, como também nos permite desbloquear novas áreas (e respetivos Pokémons) de forma regular.

Há sempre muitas coisas que poderemos criar, alterar ou comprar, levando à descoberta de novos Pokémons, o que é tremendamente gratificante. Além disso, com os novos Pokémons encontrado, existe novamente a necessidade de tornar os seus habitats o mais confortáveis possível e isso leva-nos a desbloquear mais "receitas" de objetos e itens e o ciclo começa de novo.

Tal como referi anteriormente, os novos Pokémons que vamos atraindo são importantes também porque, não só nos podem dar novas habilidades, como também podem ser importantes para a conclusão de determinadas tarefas (missões) e construção de determinados objetos ou estruturas. Dessa forma, é muito importante tentarmos atrais o máximo numero de Pokémons para cada região que desbravamos. Muitas vezes a parte mais chata é encontrá-los quando precisamos deles...

Visualmente, o jogo encontra-se bastante bom, numa realidade Pokémon. Apresenta uma grande preocupação com o detalhe, tanto dos biomas, como dos Pokémons e dos seus comportamentos.

Pokémon Pokopia é um jogo descontraído, descomplexado e dentro da zona de conforto para fãs dos Pokémons. Incentiva os jogadores a aventurarem-se e a explorar cada canto dos cenários e a tentar atrair o máximo de Pokémons possíveis. Além disso, exige ainda uma particular atenção ao detalhe na altura de criar os biomas de cada Pokémon, exigindo ainda a capacidade de descobrir como os tornar mais confortáveis ainda. É um jogo que assenta principalmente em descobrir, explorar, construir e criar laços, mas dá aos jogadores recompensas regulares no meio de tudo oque tem para fazer, não dando azo a tédio ou desilusão.

É extremamente fácil perdermos a noção das horas a jogar Pokopia e a construir tudo e mais alguma coisa, ou apenas embelezar cada recanto de Kanto. Pokémon Pokopia é uma lufada de ar fresco para os jogos Pokémon na Nintendo Switch 2.