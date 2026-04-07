Não foi só o iPhone 17 Pro Max a ir ao espaço, os AirPods da Apple também já lá estão

A presença de tecnologia de consumo no espaço continua a surpreender. Depois de iPhones serem usados em missões recentes, como na Artemis II, há agora um novo protagonista: os AirPods, que foram avistados a bordo da Estação Espacial Internacional.

Um “ginásio” em órbita com som Apple

A revelação surgiu através de um vídeo partilhado pela astronauta Jessica Meir, atualmente em missão na Estação Espacial Internacional (ISS). Nas imagens, é possível vê-la a realizar exercício físico enquanto utiliza AirPods, algo perfeitamente natural… mesmo a cerca de 400 km acima da Terra.

O detalhe curioso é que, tal como em qualquer ginásio terrestre, os auriculares servem para acompanhar o treino. No entanto, no espaço, há um motivo adicional: o ruído constante da estação. A própria astronauta refere que “a vida na ISS é barulhenta”, justificando o uso de áudio pessoal.

Exercício obrigatório para sobreviver no espaço

O contexto não é apenas curioso, é essencial. Na ausência de gravidade, o corpo humano perde massa muscular e densidade óssea de forma acelerada. Por isso, os astronautas são obrigados a treinar diariamente.

Para esse efeito, utilizam equipamentos como o ARED (Advanced Resistive Exercise Device), que simula resistência semelhante à da Terra.

Tecnologia do dia a dia… fora do planeta

A presença dos AirPods reforça uma tendência crescente: dispositivos de consumo estão cada vez mais integrados em ambientes extremos. Não se trata apenas de conveniência, mas também de familiaridade e bem-estar psicológico.

Curiosamente, o cenário de gravidade zero até pode ajudar a evitar perdas acidentais dos auriculares. Ao contrário da Terra, onde uma queda pode enviar um AirPod para longe, no espaço tudo flutua, o que pode até facilitar a sua recuperação.

Apple cada vez mais presente nas missões espaciais

Este episódio junta-se a outros sinais recentes da presença da Apple no espaço. Ainda esta semana, foi noticiado que o iPhone 17 Pro Max foi usado para capturar imagens da Terra durante a missão Artemis II.

A utilização destes equipamentos mostra como a tecnologia comercial está a atingir níveis de robustez e versatilidade suficientes para acompanhar até as missões mais exigentes.

Os AirPods no espaço podem parecer um detalhe curioso, mas ilustram bem a evolução da tecnologia moderna. Aquilo que usamos no dia a dia já não está limitado ao planeta Terra e começa a fazer parte da rotina dos astronautas.

E, ao que tudo indica, ouvir música ou podcasts enquanto se treina em órbita já é uma realidade.