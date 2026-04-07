Não foi só o iPhone 17 Pro Max a ir ao espaço, os AirPods da Apple também já lá estão
A presença de tecnologia de consumo no espaço continua a surpreender. Depois de iPhones serem usados em missões recentes, como na Artemis II, há agora um novo protagonista: os AirPods, que foram avistados a bordo da Estação Espacial Internacional.
Um “ginásio” em órbita com som Apple
A revelação surgiu através de um vídeo partilhado pela astronauta Jessica Meir, atualmente em missão na Estação Espacial Internacional (ISS). Nas imagens, é possível vê-la a realizar exercício físico enquanto utiliza AirPods, algo perfeitamente natural… mesmo a cerca de 400 km acima da Terra.
O detalhe curioso é que, tal como em qualquer ginásio terrestre, os auriculares servem para acompanhar o treino. No entanto, no espaço, há um motivo adicional: o ruído constante da estação. A própria astronauta refere que “a vida na ISS é barulhenta”, justificando o uso de áudio pessoal.
Apologies for the background noise, life on @Space_Station is loud! Without daily exercise on the ISS, we would lose significant muscle mass and bone density, since we don’t have the daily loading on our bodies that Earth’s gravitational environment provides.
We have the ARED… pic.twitter.com/6NSLfLnnUp
— Jessica Meir (@Astro_Jessica) March 6, 2026
Exercício obrigatório para sobreviver no espaço
O contexto não é apenas curioso, é essencial. Na ausência de gravidade, o corpo humano perde massa muscular e densidade óssea de forma acelerada. Por isso, os astronautas são obrigados a treinar diariamente.
Para esse efeito, utilizam equipamentos como o ARED (Advanced Resistive Exercise Device), que simula resistência semelhante à da Terra.
Tecnologia do dia a dia… fora do planeta
A presença dos AirPods reforça uma tendência crescente: dispositivos de consumo estão cada vez mais integrados em ambientes extremos. Não se trata apenas de conveniência, mas também de familiaridade e bem-estar psicológico.
Curiosamente, o cenário de gravidade zero até pode ajudar a evitar perdas acidentais dos auriculares. Ao contrário da Terra, onde uma queda pode enviar um AirPod para longe, no espaço tudo flutua, o que pode até facilitar a sua recuperação.
Apple cada vez mais presente nas missões espaciais
Este episódio junta-se a outros sinais recentes da presença da Apple no espaço. Ainda esta semana, foi noticiado que o iPhone 17 Pro Max foi usado para capturar imagens da Terra durante a missão Artemis II.
A utilização destes equipamentos mostra como a tecnologia comercial está a atingir níveis de robustez e versatilidade suficientes para acompanhar até as missões mais exigentes.
Os AirPods no espaço podem parecer um detalhe curioso, mas ilustram bem a evolução da tecnologia moderna. Aquilo que usamos no dia a dia já não está limitado ao planeta Terra e começa a fazer parte da rotina dos astronautas.
E, ao que tudo indica, ouvir música ou podcasts enquanto se treina em órbita já é uma realidade.