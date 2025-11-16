China tentou copiar a ascensão ao céu da Land Rover, mas correu muito, muito mal

A Land Rover lançou em 2018 uma campanha onde o Range Rover Sport conseguiu subir 999 degraus até à Heaven’s Gate, no chamado Dragon Challenge. Um conhecido fabricante chinês tentou replicar este feito, mas com resultados muito menos felizes.

O desafio original da Land Rover

Quando a Land Rover alcançou este feito recente, o Dragon Challenge, muitos poderão recordar a célebre Knockin’ on Heaven’s Door dos Guns N’ Roses.

Na China, tentaram reproduzir o desafio, mas o resultado ficou longe do esperado, sobretudo tratando-se do seu próprio território.

O Dragon Challenge consistia em o Range Rover Sport percorrer as 99 curvas do caminho para a montanha Tianmen, também conhecida como Heaven’s Gate.

Depois, o piloto profissional Ho-Ping Tung subiu 999 degraus até ao arco que coroa o topo, a cerca de 150 metros de altura e mais de 1.500 metros acima do nível do mar, enfrentando uma inclinação de 45 graus.

Se o Range Rover Sport consegue, o Fulwin X3L também conseguiria

Vários fabricantes chineses têm observado atentamente os designs europeus para desenvolver os seus próprios modelos.

Desta vez, o Grupo Chery decidiu levar o desafio para casa e replicar a proeza da Land Rover em Tianmen, um dos grandes símbolos chineses.

Para isso, a Chery levou à Heaven’s Gate o Fulwin X3L, cujo parecido com o Land Rover Defender atual é evidente.

Trata-se de um elétrico de autonomia estendida, com um motor de combustão 1.5 turbo que alimenta uma bateria LFP de 32,66 kWh.

Existem versões com um motor no eixo traseiro ou com um motor em cada eixo.

O Fulwin X3L e a tentativa falhada

Para o desafio foi utilizada a versão de dois motores, com 422 CV e 505 Nm, capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,7 segundos.

Dispõe de nove modos de condução, incluindo a rotação 360º e o modo caranguejo, 225 mm de altura ao solo, ângulo de ataque de 22º e ângulo de saída de 30º. Bem diferente do Fulwin T10, que até conquistou um recorde Guinness.

Tudo parecia correr bem e o Fulwin X3L chegou a progredir de forma convincente no dia 12 de novembro. Contudo, já no último quarto da subida, algo falhou: uma das cordas de segurança parece ter cedido, desencadeando uma reação em cadeia.

Uma reação em cadeia que arruinou a subida épica

A corda de segurança ficou presa na roda dianteira direita, provocando perda de tração.

O 4x4 deslizou para baixo e para a direita, atingiu um guardarraíl e partiu uma das vedações da icónica escadaria, segundo a investigação preliminar da Chery.

O veículo ficou imobilizado durante duas horas, já que o cabo tinha cortado a entrega de potência. Aguardemos até à próxima tentativa.