Elétricos: preço em tempo real do custo do carregamento

Os condutores de veículos elétricos vão passar a ter acesso, em tempo real, ao custo exato do carregamento nos postos públicos.

Preço em tempo real: funcionalidade está a ser testada em várias cidades

A nova funcionalidade, que será integrada nas principais plataformas de mobilidade elétrica, pretende aumentar a transparência e facilitar a comparação de preços entre operadores.

Até agora, muitos utilizadores apenas conheciam o valor final após o carregamento estar concluído, o que dificultava o controlo dos custos e a escolha das opções mais económicas. Com a nova medida, os preços por kWh, as taxas de utilização e os custos de estacionamento serão atualizados dinamicamente e visíveis antes e durante o carregamento.

Segundo a MOBI.E, que gere a rede pública de carregamento, esta atualização faz parte de um conjunto de melhorias destinadas a tornar o sistema mais eficiente e centrado no utilizador. “O objetivo é garantir que o consumidor tem toda a informação necessária para tomar decisões informadas, de forma simples e transparente”, explicou a entidade.

A funcionalidade está a ser testada em várias cidades e deverá estar disponível a nível nacional até ao final do ano.