OPPO aposta ainda mais no mercado global e terá dois lançamentos da série OPPO Find

Os últimos anos têm mostrado uma aposta muito grande da OPPO no mercado global. A marca chinesa tem conseguido resultados muito interessantes, muito por culpa dos seus dispositivos. Agora, a marca parece querer apostar ainda mais na sua internacionalização e terá dois lançamentos para a série OPPO Find.

OPPO aposta no mercado global

A OPPO prepara-se para lançar mais modelos para a nova família Find. A empresa confirmou a sua estratégia de lançamento das séries mais avançadas através de um executivo da empresa. Estão planeados dois eventos de lançamento separados para os tão aguardados novos modelos em 2025. A marca parece determinada a dar dupla emoção aos seus fãs.

De acordo com o comunicado de Zhou Yibao, um dos responsáveis ​​da OPPO, serão realizados dois eventos para anunciar os novos telefones da série Find. Como é possível ver, a empresa planeia implementar esta nova estratégia regularmente a partir de 2025.

A expectativa é que a marca implemente um cenário semelhante ao observado nos seus concorrentes do segmento superior, como a Samsung, mas continue esta estratégia com linhas diferentes para cada período. Tudo aponta par que o primeiro lançamento vá ocorrer no segundo trimestre de cada ano, e o segundo apenas no quarto trimestre.

Dois lançamentos da série OPPO Find

Alega-se que o primeiro evento desta nova estratégia em 2025 será o evento que irá expandir a mais nova família com dispositivos OPPO Find X8 Ultra e Find X8 Mini. O primeiro terá um ecrã de 6,82 polegadas com bordas curvas e revestimento metálico. O outro modelo virá com um ecrã de 6,3 polegadas e SoC MediaTek.

No entanto, recorde-se que o mesmo executivo garantiu a apresentação do dobrável Find N5 em data anterior. Espera-se ainda que o dispositivo chegue a outros mercados fora da China com o nome OnePlus Open 2. Por fim, apesar desta afirmação, a empresa chinesa ainda não tem uma data específica anunciada para os futuros eventos da série Find.

Com estes planos, a OPPO parece continuar a apostar forte em marcar uma posição no mercado internacional. Ao ter uma variedade maior de ofertas, conseguirá garantir ainda mais a satisfação dos seus clientes, em todas as gamas e todas as expectativas.