O homem por detrás do controverso novo design elétrico da Jaguar foi despedido

O homem responsável pelo novo e radical design elétrico da Jaguar, Gerry McGovern, foi alegadamente despedido esta semana e acompanhado à saída do escritório.

Chefe de design da Jaguar que liderou o controverso EV não saiu "a bem"!

Depois de revelar o Type 00 no ano passado, um conceito elétrico de duas portas ultra-luxuoso, e aquilo que a Jaguar afirmava ser uma antevisão do seu novo design, o debilitado fabricante britânico quase partiu a internet.

O conceito radical, de aspeto robusto, foi alvo de fortes críticas online, incluindo comparações ao Pantera Cor-de-Rosa e ao carro dos sonhos da Barbie.

Até o CEO da Tesla, Elon Musk, e o fabricante de elétricos Lucid Motors gozaram com o conceito controverso.

Musk respondeu à publicação da Jaguar no X no ano passado a perguntar se vendem carros. Nitidamente a troçar com a ousada tentativa de rebranding.

Jaguar arriscou tudo... até demais!

A Jaguar descreve o Type 00 como um indicador da filosofia e intenção de design para os próximos veículos. O conceito não só parece ter sido criado com o Grok ou outra IA qualquer, como também se espera que tenha um preço bastante elevado.

Numa entrevista ao The Sunday Times no ano passado, o antigo CEO Adrian Mardell afirmou que a nova gama de elétricos de luxo da Jaguar teria provavelmente um preço em torno de 150.000 libras, quase 200.000 dólares.

Segundo fontes internas da empresa, o diretor criativo da Jaguar, Gerry McGovern, foi despedido na segunda-feira.

As fontes disseram que McGovern foi acompanhado à saída do escritório e que a sua posição foi eliminada de imediato.

Tata ainda está a processar tudo o que investiu

Jaguar está integrada na Jaguar Land Rover (JLR), que é detida pela Tata Motors. Questionado para mais detalhes, um porta-voz da JLR respondeu Sem comentários, enquanto a Tata Motors ainda não reagiu.

A notícia repentina surge apenas uma semana depois de PB Balaji, antigo CFO da Tata Motors, assumir o cargo de CEO da Jaguar Land Rover, num momento em que a empresa luta para inverter a sua situação.

Designer com 21 anos de casa não terá aguentado a pressão

A saída de McGovern, após 21 anos na JLR, indica que mudanças maiores estão a chegar à debilitada marca britânica de luxo.

O primeiro modelo da nova gama elétrica da Jaguar deveria ser um GT elétrico de quatro portas, com produção prevista para meados de 2026, seguido por pelo menos mais dois elétricos de luxo.

Com a saída de McGovern, estes planos deverão mudar. Manter-lhe-emos informado com as novidades mais recentes.