O seu carro tem de ir à marca a um Recall? Saiba já

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) lançou uma plataforma online, intitulada RECALL que permite saber se um veículo está abrangido por alguma ação de chamada dos fabricantes, por motivos de segurança ou de emissões poluentes, para efeito de inspeção periódica obrigatória.

Recall: basta introduzir a matrícula ou o Número de Identificação do Veículo

Na plataforma, gratuita para os utilizadores, devem inserir a matrícula ou o Número de Identificação do Veículo (VIN, no acrónimo inglês), de modo a verificarem se está identificado como alvo de uma ação de recall pelo fabricante.

Caso assim seja, o proprietário do veículo deve contactar um concessionário oficial da marca, que assegurará a reparação sem custos. O facto de a pesquisa não indicar nenhuma ação de recall, contudo, não significa que o veículo não possa vir a ser incluído numa ação futura.

Por isso, os condutores devem consultar a plataforma antes de cada inspeção periódica, garantindo que o veículo está sempre em conformidade e evitando situações inesperadas.

Esta medida contribui para o cumprimento das inspeções obrigatórias, para a redução de riscos na estrada e para a proteção do meio ambiente.

