“Ousado, Inesperado, Destemido”: Jaguar apresenta o Type 00, o futuro da marca inglesa

Com as cores Miami Pink e London Blue, a Jaguar introduziu o mercado àquela que é, segundo a própria marca, uma manifestação de tudo aquilo em que acredita; um statement exuberante das coisas que estão por vir. Conheça o Type 00, a antevisão há muito aguardada da transformação totalmente elétrica da marca inglesa, e desenhado para os irreverentes.

Apesar de a Internet ter conseguido "caçar" as imagens antes da revelação oficial, a Jaguar fê-la, com pompa e circunstância, ontem, no primeiro dia da Miami Art Week, que decorre até ao dia 8 de dezembro.

A porta de entrada do nomeado zero-zero "enfatiza o objetivo da Jaguar enquanto defensora da arte e da criatividade em todas as suas formas", segundo Rawdon Glover, diretor-geral da empresa.

Sabemos que a arte é um ponto de paixão para os nossos futuros clientes, por isso não há melhor forma do que ir falar diretamente com eles, num dos principais festivais de arte do mundo.

De facto, a Jaguar revelou que vê o concept 00 como um "esforço artístico" que combina cores vivas com formas geométricas que se inspiram no passado, ao mesmo tempo que apontam para um futuro minimalista.

O diretor-executivo da Jaguar Land Rover, Adrian Mardell, partilhou que "a magia da Jaguar está perto do meu coração: uma marca de luxo britânica original sem igual na sua herança, arte e magnetismo emocional".

É essa Jaguar que estamos a recapturar e vamos criar a mesma sensação de admiração que rodeou modelos icónicos como o E-type.

Os pormenores que fazem a diferença para a Jaguar

Com um longo capô, a frente é simples, com dois faróis finos no topo e mais dois em baixo. No centro, encontra-se uma grelha retangular básica gravada na carroçaria.

Mais atrás, as laterais robustas apresentam painéis verticais atrás dos guarda-lamas dianteiros.

Os componentes de latão na parte inferior da carroçaria contêm câmaras traseiras, acionadas apenas quando necessário - o que pode ser frequente, uma vez que não existe vidro traseiro. Em vez deste, o Type 00 da Jaguar conta com uma "porta traseira pantográfica" que se abre para aceder à prateleira de carga traseira.

As portas em borboleta abrem-se para aceder aos bancos dianteiros e, na parte de trás, encontra-se outra espécie de grelha retangular. Esta caraterística de design incorpora faróis traseiros de largura total.

No interior, não existem instrumentos ou controlos visíveis. Em vez disso, a Jaguar colocou dois ecrãs de grandes dimensões que rodam para cima a partir do tablier, um de cada lado da coluna.

Além da nova arquitetura JEA da empresa, concebida de raiz para futuros veículos elétricos, a Jaguar não revelou pormenores mecânicos.

Sabe-se, contudo, que o seu objetivo é atingir uma autonomia estimada pela EPA de 690 km e recuperar 320 km de autonomia em 15 minutos quando ligado a um carregador de alta velocidade.

Também não é claro até que ponto o primeiro veículo de produção da Jaguar será semelhante ao Concept Type 00. A marca inglesa confirmou que se tratará de um GT de quatro portas, mas só será lançado no final de 2025.