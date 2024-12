Imagens reveladas online: veja o concept do polémico carro elétrico da Jaguar

A Jaguar está a mexer com o coração dos seus entusiastas, com mudanças significativas. Se a simplificação do logótipo foi apresentada pela fabricante, as imagens que a Internet descobriu, agora, já não foram intencionais. Veja o concept do polémico carro elétrico da marca inglesa.

Depois do polémico rebranding da Jaguar, a Internet "caçou" as imagens do seu novo concept elétrico.

À semelhança do novo logótipo, o modelo que a marca inglesa tem, aparentemente, preparado poderá não agradar a todos.

A revelação oficial está marcada para hoje, na Miami Art Week, que decorre de 2 a 8 de dezembro.

As imagens do novo concept elétrico da Jaguar foram divulgadas no fórum online Coche Spias e oferecem uma visão antecipada do carro GT elétrico. Tendo em conta as proporções mostradas nas fotos, o carro é grande e largo. Além de cor-de rosa.

Apesar de ser um concept e não necessariamente o aspeto final do carro elétrico da Jaguar, o design em rosa vivo e azul mais suave antevê a estética geral dos futuros veículos elétricos da marca inglesa: uma berlina de luxo.

Num claro statement de design, a configuração do capô, que se mostra comprido, evita a linguagem de muitos veículos elétricos, nos quais a arquitetura da propulsão descarta a necessidade de espaço à frente para um motor de combustão interna de grandes dimensões.