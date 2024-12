Jogos grátis no Playstation Plus para dezembro de 2024

O último mês do ano já chegou e mesmo a tempo do Natal a Playstation já revelou os jogos a caminho do Playstation Plus. Vamos conhecê-los...

A Sony Playstation já revelou quais os titulos que entram neste mês do Natal no catálogo da Playstation Plus.

Todos os possuidores de subscrições válidas do Playstation Plus podem usufruir destes jogos, enquanto estão no catálogo, sem qualquer encargo, a partir de dia 3 de dezembro. Mas há mais...

Com efeito, a propósito do seu 30º aniversário, serão realizadas diversas atividades especiais, incluindo torneios, um fim de semana de multijogador online gratuito, entre outras iniciativas.

Jogos do mês (Essential - Extra - Premium)

It Takes Two para Playstation 4 e Playstation 5: Uma aventura de plataformas co-op que desafia a categorização de género, criado para co-op. Os jogadores assumem os papéis de Cody e May, um casal incompatível transformado em bonecos por um feitiço. Num mundo fantástico e imprevisível, enfrentam desafios para tentar salvar a sua relação. A narrativa e a jogabilidade interligam-se numa experiência metafórica única.

Aliens: Dark Descent para Playstation 4 e Playstation 5: Um jogo de estratégia em tempo real no icónico universo de Alien. Comanda um pelotão de Marines Coloniais para travares uma invasão de Xenomorfos na Lua Lethe, enquanto enfrentas operacionais da insaciável Weyland-Yutani Corporation e criaturas aterradoras.

Temtem para Playstation 5: Uma aventura online multijogador que desafia os jogadores a explorar o fascinante Arquipélago Flutuante, capturar novos Temtem, enfrentar outros treinadores, lutar contra o clã Belsoto e tornar-se o melhor treinador do mundo.

Teste de Jogo PlayStation Plus Premium (Premium)

Os subscritores PlayStation Plus Premium poderão experimentar o Warhammer 40K Space Marine 2, uma emocionante aventura de ação e ficção científica, disponível a partir de 3 de dezembro.

Clássicos PlayStation Plus Premium (Premium)

A partir de 10 de dezembro, estarão disponíveis novos clássicos para os subscritores:

Sly 2: Band of Thieves e Sly 3: Honor entre Ladrões (Playstation 2).

Jak & Daxter: The Precursor Legacy (Playstation 2), agora com suporte para troféus.

Torneios de eSports (Essential - Extra - Premium)

De 6 a 8 de dezembro, terão lugar torneios de eSports em PS5® para títulos como EA SPORTS FC™ 25, NBA 2K25, Tekken 8, Mortal Kombat 1, entre outros. Os vencedores podem ganhar avatares e outros prémios específicos de cada jogo. As inscrições podem ser feitas diretamente na PS5®, no centro de jogos ou através do botão de Torneios em cada título.

Desconto Sony Pictures Core (Essential - Extra - Premium)

De 3 a 9 de dezembro, os subscritores de PlayStation®Plus terão um desconto de 30% em 100 filmes da Sony Pictures Core, incluindo Homem-Aranha: No Universo-Aranha, Uncharted, Gran Turismo e Caça-Fantasmas: O Legado

Promoção de Créditos Sony Pictures Core (Novos subscritores)

Entre 10 de dezembro e 10 de janeiro, novos subscritores de planos anuais de PlayStation Plus receberão créditos de filmes para usar na aplicação Sony Pictures Core, com acesso a grandes êxitos como Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e Venom: Tempo de Carnificina.