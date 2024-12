A função de pesquisa do ChatGPT pode acabar com muitos negócios online

A rapidez com que a inteligência artificial se vem impondo, começa a fazer algumas baixas e a obrigar a repensar alguns modelos. Os negócios online, por exemplo, temem pelo futuro, agora que o ChatGPT passou a disponibilizar uma funcionalidade de pesquisa em tempo real. Saiba porquê.

A introdução de funções de pesquisa mais avançadas no ChatGPT, desenvolvidas pela OpenAI, está a gerar preocupações significativas no mundo digital. Estas funcionalidades, que permitem aos utilizadores aceder diretamente a informações detalhadas e personalizadas, estão a ser vistas como um potencial desafio para o modelo tradicional de negócios de muitas empresas online.

Enquanto os utilizadores desfrutam de respostas rápidas e convenientes, os proprietários de sites, criadores de conteúdo e negócios digitais questionam o impacto desta mudança na sustentabilidade do ecossistema online.

A verdade é que com a introdução da sua funcionalidade de pesquisa em tempo real, o ChatGPT evoluiu para um motor de busca inteligente que não só recolhe informações da internet, mas também as apresenta de forma sintetizada e direta.

Em vez de direcionar os utilizadores para sites externos como os motores de busca tradicionais (por exemplo, Google ou Bing), o ChatGPT fornece respostas completas, retirando a necessidade de clicar em links para encontrar a informação desejada. Para os utilizadores, isto é uma vantagem significativa, mas para muitos negócios online, é uma ameaça existencial.

Como vai afetar os negócios online?

Os motores de busca tradicionais, como o Google, dependem do tráfego para os sites que listam nos seus resultados de pesquisa. Este tráfego é a base do sucesso de muitos negócios digitais, desde blogs e sites de notícias, até lojas online e plataformas de serviços. No entanto, o modelo de funcionamento do ChatGPT Search reduz drasticamente a necessidade de visitar esses sites. E porquê?

Perda de tráfego: se os utilizadores obtiverem as informações de que precisam diretamente no ChatGPT, os sites perdem visitantes, reduzindo a sua audiência. Redução de receitas publicitárias: menos visitas significam menos impressões e cliques em anúncios, uma das principais fontes de rendimento para sites de conteúdo. Diminuição de vendas e leads: para negócios que dependem de converter visitantes em clientes, a queda no tráfego pode impactar diretamente as vendas. Desvalorização de conteúdo original: muitos criadores investem tempo e recursos para produzir conteúdo original, mas se o ChatGPT resumir ou apresentar essas informações sem crédito direto, os esforços desses criadores podem ser prejudicados.

Ética e sustentabilidade

A principal preocupação ética gira em torno de como o ChatGPT obtém e utiliza as informações. A IA é treinada com base em conteúdo existente na internet, mas muitas vezes não credita ou compensa adequadamente os criadores originais. Para os sites que dependem de tráfego para justificar a criação de conteúdo de qualidade, este modelo pode ser insustentável.

Além disso, surge a questão de propriedade intelectual. Se o ChatGPT reproduz informações de fontes sem permissão explícita, isso pode levantar questões legais, especialmente para empresas que investem em conteúdo premium.

Como podem as empresas responder?

Embora o ChatGPT represente um desafio, as empresas têm várias estratégias para se adaptar.

Criação de conteúdo exclusivo e experiências personalizadas: produzir conteúdo que não pode ser facilmente replicado por IA, como análises detalhadas, opiniões ou experiências práticas, pode ajudar os negócios a manterem relevância. Investir em SEO para motores de busca tradicionais: embora o ChatGPT esteja em crescimento, os motores de busca tradicionais ainda dominam o tráfego na web. Melhorar o SEO pode ajudar a captar visitantes que ainda preferem esses canais. Diversificação de modelos de rendimento: depender apenas de publicidade pode ser arriscado. Explorar subscrições, e-books ou cursos pagos pode criar fontes de receita. Parcerias com plataformas de IA: as empresas podem procurar integrar-se diretamente em ferramentas como o ChatGPT, garantindo visibilidade e compensação pelo seu conteúdo. Defender regulamentações justas: trabalhar com legisladores para criar políticas que garantam uma distribuição justa de benefícios entre plataformas de IA e criadores de conteúdo.

Embora o ChatGPT represente um desafio, também oferece oportunidades. As empresas podem utilizá-lo para melhorar o atendimento ao cliente, criar conteúdo personalizado ou até expandir para mercados internacionais com a ajuda da tradução automática. A chave está em adaptar-se rapidamente e identificar formas de integrar a IA nas operações do negócio.

O futuro do ecossistema online será moldado pela forma como empresas, utilizadores e criadores lidam com esta nova realidade. Apesar dos desafios, a colaboração entre tecnologia e indústria pode criar um equilíbrio que beneficie todos os envolvidos.