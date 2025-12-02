Celebre a Cyberweek com as melhores soluções de cibersegurança ESET

O comboio da Black Friday pode ter passado, mas a ESET oferece uma nova oportunidade de assegurar a proteção da sua vida digital a preços bastante aliciantes.

A maior empresa europeia de cibersegurança acaba de lançar a sua campanha Cyberweek, em que oferece um desconto de 40% nas soluções ESET HOME Security Essential e HOME Security Premium.

Como utilizadores das soluções de cibersegurança ESET na Pplware, explicamos de forma simplificada alguns dos benefícios, entre eles:

Monitorização do Microfone

Esta funcionalidade protege a sua privacidade ao impedir que aplicações estranhas, spyware ou sites maliciosos usem o microfone sem a sua autorização. Recebe alertas sempre que algo tenta aceder ao microfone, garantindo que ninguém ouve as suas conversas sem saber. É uma camada extra de tranquilidade no dia a dia.

Proteja a sua rede de casa de terceiros

O Inspetor de Rede funciona como um “radar” para o seu Wi-Fi. Analisa automaticamente a sua rede e avisa se existirem dispositivos desconhecidos ligados, vulnerabilidades ou comportamentos suspeitos. Assim, evita que alguém use a sua internet sem permissão e mantém todos os equipamentos da família mais protegidos, tais como computadores, smartphones, tablets, TVs e muito mais.

Proteja os seus pagamentos e acessos bancários

A Proteção de Pagamentos assegura que todas as suas compras online e operações bancárias são realizadas num ambiente totalmente seguro. Sempre que acede ao seu banco ou a uma loja online fiável, a solução da ESET abre automaticamente uma janela protegida: um navegador reforçado que impede qualquer tentativa de roubo de dados, visualização sobre o que escreve no teclado, capturas de ecrã ou ataques que tentem manipular ligações seguras.

Proteja as fotos e os dados da sua família

Esta funcionalidade protege os seus ficheiros, pastas e dispositivos externos com total segurança. Permite criar “cofres” encriptados, onde apenas quem tem a palavra-passe correta consegue aceder, e até criar unidades virtuais seguras onde tudo fica automaticamente protegido. Pode também encriptar pens USB, discos externos e cartões SD, garantindo que ninguém vê os seus dados.

Mais do que um antivírus

A ESET, maior empresa europeia de cibersegurança, destaca-se pela sua tecnologia de elevada eficácia na proteção e na leveza, desenhada para proteger todos os utilizadores digitais face aos diferentes tipos de ataques. Atualmente, a empresa protege mais de mil milhões de utilizadores em todo o mundo.

Condições da campanha

A promoção é válida na compra de subscrições através da loja online da ESET para as soluções ESET HOME Security Essential e ESET HOME Security Premium. Aplica-se a subscrições de 1, 2 e 3 anos e no máximo até 10 dispositivos. Estará em vigor entre 2 e 5 de dezembro de 2025.