Rússia lança mais de 500 drones contra a Ucrânia: o que se sabe

Num ataque aéreo de grande escala, a Rússia lançou mais de 500 drones e mais de 20 mísseis de diferentes tipos contra alvos ucranianos, segundo informações das autoridades militares da Ucrânia.

Ataque com drones é um dos maiores desde 2022

Este é já considerado um dos maiores ataques aéreos desde o início da invasão em fevereiro de 2022. As autoridades ucranianas confirmaram que os alvos incluíram infraestruturas energéticas, áreas residenciais e instalações estratégicas em diferentes partes do país.

O Ministério da Energia da Ucrânia informou que mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade devido aos danos provocados às redes de distribuição e a várias subestações elétricas. Vários edifícios residenciais foram atingidos, e registaram-se incêndios em zonas urbanas.

Apesar da dimensão do ataque, as forças de defesa aérea da Ucrânia afirmam ter intercetado a maior parte dos drones e mísseis lançados pela Rússia. Ainda assim, vários aparelhos conseguiram ultrapassar as defesas e atingir infraestruturas críticas, provocando destruição significativa.

O uso maciço de drones por parte da Rússia tem-se intensificado nos últimos meses, tornando-se uma das principais estratégias de ataque. Estes aparelhos, mais baratos e mais difíceis de detetar do que os mísseis convencionais, são utilizados para sobrecarregar as defesas ucranianas e aumentar o impacto dos bombardeamentos.