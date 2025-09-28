Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

A Million Little Pieces - Placebo

Placebo é uma banda de rock britânica formada em 1994 em Londres, Inglaterra. A banda foi formada pelo vocalista e guitarrista Brian Molko e pelo baixista e guitarrista Stefan Olsdal. O baterista Robert Schultzberg juntou-se ao grupo no final de 1994, mas saiu em 1996 pouco depois do lançamento do álbum de estreia da banda devido a conflitos com Molko, tendo sido substituído no mesmo ano por Steve Hewitt. O grupo já vendeu mais de 12 milhões de álbuns em todo o mundo.

História A banda foi idealizada por Brian Molko e Stefan Olsdal, em 1994. Depois de uma pequena atuação juntos no Luxemburgo, tiveram a certeza que deveriam formar uma banda. Nesse mesmo ano, convidaram o baterista genebrino e amigo de Stefan, Robert Schultzberg, dando origem aos Ashtray Heart. Já em 1995, o nome mudou para Placebo. A banda começou a ganhar projeção, e em novembro deste ano lançou o seu primeiro single. Durante este período, abriam concertos para grandes bandas e faziam pequenos concertos para a sua divulgação.

Por falta de cumplicidade entre Robert e Brian, o baterista acabou por abandonar a banda. Isto ocorreu em 1996, e foi nesse momento que convidaram então Steve Hewitt, amigo de Brian desde de 1991. Steve já tinha tocado algumas vezes com Brian e Stefan anteriormente, no entanto não pôde participar na formação inicial da banda por ser membro de outra, os Breed.

Gravaram o primeiro álbum intulado Placebo em 1996, e logo alcançaram um enorme sucesso pela Europa, por onde já estavam a fazer a sua própria digressão. O New York Times comparou-os a bandas da “primeira vaga de rock post-punk, particularmente New Order, The Cure, Siouxsie and the Banshees, early U2 e Talking Heads”. Neste início de carreira, os Placebo chegaram a abrir concertos para David Bowie e fizeram uma ponta no filme Velvet Goldmine atuando como uma banda fictícia chamada The Flamming Creatures.

A banda, conta ainda com músicos de apoio nos concertos. Trata-se de Bill Lloyd e Alex Lee (que substitui Xavior Roide, que abandonou a banda em 2006).

A 1 de outubro de 2007, foi anunciado no site oficial que Steve Hewitt abandonou a banda, alegando “diferenças pessoais e musicais”.

Os Placebo lançaram o seu sexto álbum Battle For The Sun no dia 8 de Junho de 2009. É o primeiro álbum da banda a contar com o novo baterista, Steve Forrest.

Em 2013, lançou o seu novo álbum intitulado “Loud like love”.

O baterista Steve Forrest anunciou a sua saída na banda no dia 2 de fevereiro de 2015, de forma a perseguir as suas ambições musicais com a banda “Planes”.

In Wikipedia

