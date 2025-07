Huawei: 10 alunos portugueses vão à China ter formação durante uma semana

A Huawei Portugal traz de volta o seu emblemático programa "Seeds for the Future", no âmbito do qual um conjunto de estudantes portugueses do ensino superior tem a possibilidade de viajar até à China para conhecer a sede da Huawei e aprender com especialistas globais da organização.

Programa da Huawei oferece uma experiência de formação abrangente

Esta é uma iniciativa de formação e desenvolvimento de talentos na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que pretende contribuir para um mundo totalmente conectado e inteligente através da capacitação de jovens talentos.

Desde a primeira edição em Portugal, em 2015, no seguimento de um Memorando de Entendimento assinado com a AICEP, este programa já abrangeu mais de 100 estudantes do ensino superior em Portugal.

Após um período de adaptação a formatos online, decorrente dos efeitos da pandemia de COVID-19, a edição de 2025 marca o regresso da tão aguardada componente presencial na Ásia, permitindo que os jovens talentos portugueses experienciem uma imersão única no universo das TIC.

O programa oferece uma experiência de formação abrangente, desenhada para capacitar a próxima geração de líderes digitais, dotando os participantes com conhecimentos fundamentais na área das TIC.

O ponto alto desta experiência será a viagem às instalações da Huawei, mais concretamente a Dongguan e Shenzhen, onde os estudantes portugueses terão a oportunidade de assistir a palestras sobre as mais recentes tendências – como Inteligência Artificial, 5G e Cloud, entre outras – visitar centros de inovação e participar em sessões "Tech4Good" focadas em como a tecnologia pode ser usada para resolver desafios sociais e ambientais, incentivando a inovação com propósito.

Este é um programa especial para a Huawei Portugal. Manter o ‘Seeds for the Future’ reafirma o compromisso da empresa com o desenvolvimento do talento português e é mais uma forma de contribuirmos positivamente para o nosso País. ... as visitas às instalações da empresa proporcionarão aos estudantes portugueses uma experiência única e uma preparação mais robusta, alinhada com as exigências do mercado global de TIC, capacitando-os para os desafios e oportunidades que se avizinham.

Disse Diogo Madeira da Silva, Diretor da Huawei Portugal.

A edição de 2025 deste programa selecionará dez alunos das áreas de Engenharia Eletrotécnica, Comunicações, Informática e áreas relacionadas, que frequentem instituições de ensino superior em Portugal com as quais a empresa tem protocolos de colaboração.