ROMs Android já oferecem o Android 15. Evolution X também já tem uma proposta

Ainda que as marcas associadas ao Android mantenham as suas versões, os utilizadores muitas vezes operam por ROMs alternativas. Estas garantem o suporte aos smartphones por mais anos e trazem novidades. Com o Android 15 a chegar, é hora destas ROMs se atualizarem. O Evolution X deu esse passo agora e tem já esta nova versão disponível.

As ROMs alternativas são a alternativas de muitos utilizadores para os seus smartphones mais antigos. Estas conseguem garantir a atualização que muitas marcas abandonaram e assim manter os dispositivos prontos a serem usados. Mesmo com esta utilidade, a verdade é que estas perderam a importância que já tiveram no passado.

Claro que algumas ROMs insistem em manter-se ativas e com o suporte para muitos dispositivos. Ainda mais importante é que estas estão a ser atualizadas com as nova versões do sistema da Google. A Evolution X foi a mais recente a anunciar o suporte para o Android 15 e isso é importante.

A Evolution X foi concebida para oferecer mais personalização aos utilizadores e fá-lo muito bem. Depois de alguns problemas com atualizações e compilações regulares, a atualização Evolution X 10.x foi revelada e, de acordo com o anúncio no canal oficial do Telegram, espera-se que “esteja disponível para mais dispositivos na próxima semana”.

O site do Evoultion X também foi atualizado com uma explicação bem detalhada do que oferece a todos os que a estiverem a usar. Garante que dá a “sensação semelhante a um pixel”, mas com mais “recursos adicionais” incluídos na sua proposta base.

O conjunto atual de dispositivos inclui as séries Pixel 6/6a, 7/7a e 8/8a, com algum hardware Xiaomi Poco e Redmi. No total, as compilações estão ativas para apenas 12 dispositivos. No entanto, este não é um mau lote, dado que o LineageOS ainda não oferece compilações Android 15 oficialmente, que tem sido a base do Evolution X desde meados de 2024.

Importa otar que esta não é a primeira ROM baseada no Android 15. O GrapheneOS foi a primeira das ROMs alternativas a lançar uma versão baseada no Android 15. Ao contrário da maioria dos outros projetos, este está focado em remover a grande parte do que a Google traz e adicionar mais controlos focados na privacidade ao hardware compatível.