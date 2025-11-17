Os nomes de utilizador no WhatsApp estão prestes a ser uma novidade e uma realidade. A Meta trabalha de forma acelerada para o oferecer aos utilizadores e agora há uma novidade. Estes nomes de utilizador a chegar ao WhatsApp e há quem tenha prioridade.

Nomes de utilizador a chegar ao WhatsApp

O WhatsApp trabalha numa das mudanças mais significativas para a aplicação nos últimos anos. A possibilidade de utilizar o serviço com um nome de utilizador. E embora esta novidade traga algumas más notícias, descobriu-se uma nova funcionalidade que muitos utilizadores vão adorar. Principalmente os que utilizam o Instagram e gostam do seu nome do perfil.

Esta nova funcionalidade, que chegará assim que os nomes de utilizador estiverem disponíveis no WhatsApp, é uma ótima solução para um dos maiores problemas desta função:. Falamos da possibilidade de alguém roubar o seu nome de perfil. Isto é algo que pode acontecer, dado que existem milhões e milhões de utilizadores na aplicação.

Na verdade, é algo que ocorre frequentemente noutras redes sociais que também têm nomes de perfil. Mas o que há de novidade? Conforme revelado, o WhatsApp vai permitir incluir o seu nome de utilizador do Instagram ou do Facebook na app. A plataforma oferecerá esta opção na página de reserva de nomes de utilizadores divulgada há meses.

Há quem tenha prioridade neste processo

Especificamente, quando se for reservar o nome de utilizador assim que a opção estiver disponível, haverá uma opção específica para ligar a conta WhatsApp na central de contas Meta. Ao fazê-lo, o nome de utilizador que se tem no Facebook ou no Instagram será automaticamente reservado, impedindo que outras pessoas o utilizem.

O objetivo é criar uma experiência mais unificada nas redes sociais da Meta e noutras plataformas. Isto também facilitará a interação com outros utilizadores, uma vez que as pessoas vindas do Instagram poderão encontrar o utilizador facilmente no WhatsApp, e vice-versa.

No entanto, quem quiser escolher um nome de utilizador diferente da sua conta de Instagram ou Facebook, poderá fazê-lo facilmente através do formulário. Ainda assim, as contas vinculadas terão prioridade. Se um utilizador tiver vinculado a sua conta e não utilizar esse nome durante algum tempo, provavelmente ficará disponível para outra pessoa.