Samsung revela os Galaxy Z Fold7 e Z Flip7! Mais finos, mais leves e com mais IA

A Samsung apresentou hoje a sua nova geração de smartphones dobráveis, o Galaxy Z Fold7 e o Galaxy Z Flip7. Marca uma evolução significativa na linha com designs mais finos e leves, ecrãs mais imersivos e uma integração profunda de IA. Numa jogada para alargar o seu alcance, a empresa introduziu também o Galaxy Z Flip7 FE, uma versão mais acessível.

A nova série aposta na combinação de hardware de ponta com a plataforma Galaxy AI, otimizada para o formato dobrável através da nova interface One UI 8.

A marca refere que esta nova geração de dobráveis combina design e engenharia com Inteligência Artificial desenvolvida especificamente para este formato, o que oferece aos utilizadores uma experiência completa, poderosa, imersiva, inteligente e portátil, tudo num só dispositivo.

Galaxy Z Fold7: potência de um "Ultra", mas mais fino

O Galaxy Z Fold7 foi redesenhado para ser o mais fino e leve da sua história, pesando apenas 215 gramas e com uma espessura de 4,2 mm quando aberto e 8,9 mm quando fechado.

A durabilidade foi um foco central, com uma nova dobradiça Armor FlexHinge mais fina e resistente, uma moldura em Advanced Armor Aluminum e, no ecrã exterior, o novo e mais resistente Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2.

O ecrã exterior foi alargado para 6,5 polegadas com uma nova proporção de 21:9, facilitando a utilização com uma só mão. Aberto, revela um ecrã principal imersivo Dynamic AMOLED 2X de 8 polegadas, 11% maior que o antecessor, ideal para multitasking e consumo de conteúdos. Ambos os ecrãs atingem um pico de brilho de 2.600 nits, garantindo visibilidade mesmo sob luz solar direta.

No que toca a desempenho, o Z Fold7 é alimentado pelo processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, otimizado para tarefas de IA. A grande surpresa está na fotografia. Este smartphone integra pela primeira vez num dobrável uma câmara principal de 200MP, acompanhada por uma ultra-angular de 12MP e uma telefoto de 10MP com zoom ótico de 3x.

A IA melhora a experiência fotográfica com ferramentas como o ProVisual Engine e funcionalidades de edição avançadas, como a remoção de objetos e ruído de fundo em vídeos.

Galaxy Z Flip7: IA que cabe no bolso

O Galaxy Z Flip7 foi concebido para ser um "companheiro inteligente" e compacto. A sua maior inovação é a FlexWindow de 4,1 polegadas, um ecrã exterior que agora ocupa quase toda a superfície. Isto permite interações mais complexas como responder a mensagens e usar assistentes de IA por voz.

Este ecrã é também o mais brilhante da gama Z Flip, com 2.600 nits e uma taxa de atualização de 120Hz, igualando o ecrã principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas.

Sendo o modelo mais fino da sua série, com 13,7 mm de espessura quando fechado, o Z Flip7 não sacrifica a autonomia. Para isso integra a maior bateria de sempre num Flip, com 4.300mAh. O desempenho é garantido pelo mais recente processador de 3nm personalizado para a linha Galaxy da Samsung.

Pela primeira vez, o Z Flip7 suporta a Samsung DeX, transformando-se numa estação de trabalho quando ligado a um monitor. Com a mesma dimensão, torna-se assim uma ferramenta de trabalho para a verdadeira mobilidade.

O sistema de câmaras foi atualizado com uma lente principal de 50 MP e uma ultra-angular de 12 MP, prometendo fotografias de alta qualidade mesmo a partir do ecrã exterior.

A IA está profundamente integrada, com o Gemini Live acessível diretamente na FlexWindow, permitindo realizar tarefas complexas por voz, como planear uma viagem, obtendo detalhes de voo da Samsung Wallet e procurando restaurantes no destino.

Galaxy Z Flip7 FE: experiência dobrável para todos

Para democratizar a tecnologia dobrável, a Samsung lançou o Galaxy Z Flip7 FE. Este modelo oferece um ecrã principal de 6,7 polegadas e um ecrã exterior de 3,4 polegadas.

Mantém uma câmara de alta qualidade de 50MP que permite captar selfies com o dispositivo fechado e funcionalidades de IA como o Now Brief, que exibe informações úteis no ecrã exterior. Este novo modelo estará disponível em preto e branco.

Disponibilidade dos novos Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7

Os novos Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 estarão disponíveis para pré-venda a partir de hoje, 9 de julho, com chegada ao mercado marcada para o dia 25 de julho.

O Galaxy Z Fold7 será comercializado em Azul Escuro, Cinza Escuro e Preto Noturno, estando a cor Menta disponível exclusivamente através da loja online da Samsung. O Galaxy Z Flip7, por sua vez, estará disponível em Azul Escuro, Preto Noturno, Vermelho Coral e também Menta (exclusiva online).

Preços e versões

Galaxy Z Fold7: 256 GB: 2.169 € 512 GB: 2.289,90 € 1 TB: 2.599,90 €

Galaxy Z Flip7: 256 GB: 1.249,90 € 512 GB: 1.369,90 €

Galaxy Z Flip7 FE: 256 GB: 1.099,90 €



Com esta nova geração, a Samsung reforça a sua aposta na inovação dobrável, agora com opções mais acessíveis e uma paleta de cores mais alargada.