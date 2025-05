Google acaba com truque das VPN na Play Store para preços mais baixos

É inegável que as gigantes tecnológicas têm procurado acabar com alguns truques dos utilizadores para não pagarem serviços ou terem preços mais baixos. Isso remete para a utilização das VPN, uma ferramenta que muitos usam simplesmente para se moverem virtualmente para outros países. Isso acabou agora também na Play Store do Android, com uma decisão da Google.

Google acaba com o truque das VPN

A gigante das pesquisas anunciou produtos muito aguardados na I/O 2025, como novos agentes de IA e o novo modelo de linguagem Gemini 2.5 Flash e a sua versão Pro. A empresa reservou uma surpresa algo desagradável para muitos utilizadores. Não poderão utilizar uma VPN para conseguir subscrições mais baratas.

O uso de VPN tornou-se comum entre os utilizadores pagantes dos serviços de streaming como a Netflix e o Spotify. Quase todas, têm uma opção premium paga e muitos pagam uma subscrição para evitar a pirataria frequentemente praticada por estes serviços, mas há um senão. Os utilizadores utilizam uma VPN para contornar as restrições regionais e pagar um preço de subscrição mais baixo.

A solução é simples e somente precisa de ligar a um país onde o preço da subscrição seja mais baixo e registar-se normalmente. A Google quer acabar com esta prática na Play Store. Anunciou na I/O 2025 que vai começar a detetar e bloquear este truque.

Usado na Play Store para preços baixos

Estas medidas mais sérias não são novas. A empresa deixa claro nos termos de serviço Google Play que não permite alterar a região ou país para obter um preço mais baixo. Apesar deste anúncio, nada impediu de usar o "truque da VPN" até agora. A Google confirmou que vai aumentar os controlos de preços locais para aplicações e oferecer maior proteção a muitos outros países.

A gigante das pesquisas irá detetar e bloquear automaticamente se um utilizador tentar tirar partido de um preço de outro país. Isto acabará por ser benéfico para a sua própria região. As empresas poderão oferecer tarifas mais personalizadas para áreas específicas.

Se os programadores cobrarem um preço mais elevado para compensar o elevado uso de VPN, os principais prejudicados serão os residentes da região com as subscrições mais baixas. Esta proibição vem juntar-se aos novos controlos sobre os testes gratuitos oferecidos por algumas aplicações, embora a gigante tecnológica ainda não tenha revelado que medidas específicas planeia tomar para o evitar.