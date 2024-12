ChatGPT está perto de mudar completamente! OpenAI pondera colocar anúncios na sua IA

Quando surgiu, a OpenAI trouxe para a Internet o que damos já hoje por adquirido. Falamos da IA, que temos integrado em cada vez mais sistemas e aplicações. Ainda que seja uma das empresas que domina esta área, a OpenAI quer ser mais rentável e por isso estará prestes a mudar o ChatGPT. Quer trazer anúncios para esta IA e assim ganhar muito dinheiro.

A OpenAI está a avaliar a decisão de implementar anúncios no ChatGPT, disse a empresa ao Financial Times. Sarah Friar, diretora financeira da OpenAI, disse que a empresa pensa colocar anúncios no ChatGPT para suportar os custos. Friar disse ao jornal que ainda não há planos ativos para entrar na publicidade. Disse tambem que, se os anúncios chegarem à IA, a empresa estará atenta ao local onde os colocará.

Na entrevista, Friar disse ao FT que ela e o diretor de produtos da OpenAI, Kevin Weil, têm experiência no que toca a publicidade. Ela salientou que o CPO veio do Instagram e sabe implementar anúncios, o que pode ser um conhecimento importante e útil para a OpenAI.

A empresa de IA também contratou recentemente Shivakumar Venkataraman da equipa de publicidade de pesquisa da Google. Isto poderia ajudar ainda mais a IA a ganhar dinheiro através de anúncios. Uma fonte não identificada que falou com o FT disse que Sam Altman, responsável máximo da OpenAI, está entusiasmado com a ideia de implementar anúncios.

Atualmente, a OpenAI monetiza a sua IA através da sua API, que permite que os programadores de terceiros implementem os seus modelos nas suas aplicações. Existe também a versão premium do ChatGPT que os particulares e as empresas podem adquirir por um valor bastante elevado.

Muitos dos utilizadores da empresa não pagam nenhum valor para usar esta IA. Ainda assim, estão restritos ao número de perguntas que podem enviar para o GPT-4o antes de serem transferidos para o GPT-4o mini. Este é um modelo que consome menos recursos e que ainda assim funciona muito bem neste contexto.

Para quem teme a ideia de anúncios no ChatGPT, Friar diz que estes podem ainda não chegar porque há alternativas viáveis que a empresa pode explorar para angariar dinheiro. ainda assim, eventualmente, é expectável que a empresa opte por este caminho e o ChatGPT recebam anúncios.