Tetris Forever, o regresso do vicio

É um dos jogos mais antigos e dos mais viciantes de sempre na indústria dos videojogos. 2024 marca o seu regresso com Tetris Forever, celebrando os mais de 40 anos de vida. Venham ver...

Este é um jogo que dispensa apresentações, tendo já mais de 40 anos de vida, ou seja... já passou por várias gerações de jogadores.

É impressionante ver a longevidade deste simples jogo de destreza (física e mental) e que consegue despoletar nos jogadores sentimentos tão variados e opostos como, divertimento, euforia, desespero...

Tetris Forever é a próxima incursão do jogo nos PCs e consolas e enquanto não chega, as novidades vão surgindo, tal como o novo trailer que mostramos de seguida:

O jogo encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios retro Digital Eclipse, em parceria com a Tetris Company, são mais de 15 clássicos da história da série que estarão disponíveis.

E novidade apresentada é o facto de muitos destes jogos estarão disponíveis pela primeira vez fora do Japão.

Entre as experiências que estarão disponíveis de Tetris Forever, os jogadores mais saudosistas terão a oportunidade de explorar as origens do jogo, de 1984, com uma recriação fiel do primeiro Tetris no computador Electronika 60. Para os fãs de tetris, este jogo será um Must Have, certamente.

Tetris Forever trará jogos single e multiplayer que incluem versões de Apple II, Nintendo Entertainment System, Game Boy e consoles da Nintendo no mercado japonês, o Famicom e o Super Famicom.

Eis a lista de alguns dos jogos disponiveis em Tetris Forever:

Tetris, released by Spectrum Holobyte in 1988 on the Apple II

Tetris, released by Bullet-Proof Software in 1988 on the Famicom

Hatris, released by Bullet-Proof Software in 1990 on the Famicom

Tetris 2 + Bombliss, released by Bullet-Proof Software in 1990 on the Famicom

Hatris, released by Bullet-Proof Software in 1991 on the Game Boy

Hatris, released by Bullet-Proof Software in 1992 on the Nintendo Entertainment System

Super Tetris 2 + Bombliss, released by Bullet-Proof Software in 1992 on the Super Famicom

Tetris Battle Gaiden, released by Bullet-Proof Software in 1993 on the Super Famicom

Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban, released by Bullet-Proof Software in 1993 on the Super Famicom

Super Tetris 3, released by Bullet-Proof Software in 1994 on the Super Famicom

Super Bombliss, released by Bullet-Proof Software in 1995 on the Super Famicom

Super Bombliss, released by Bullet-Proof Software in 1995 on the Game Boy

Super Bombliss DX, released by Bullet-Proof Software in 1998 on the Game Boy

Por outro lado, também haverão novidades. Tetris Forever apresenta um jogo totalmente novo, o Tetris Time Warp, desenvolvido pela Digital Eclipse. Trata-se duma nova versão do clássico que permite aos jogadores “viajar” através de diferentes eras do Tetris, experimentando uma mistura dinâmica de gráficos, estilos de jogo e mecânicas em tempo real. Promete....

Tetris Forever será lançado para PC (via Steam e GOG), Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, Playstation 4 e Xbox One mais para o final deste ano.