Little Nightmares III, o regresso do medo

A Bandai Namco anunciou recentemente a data de lançamento de Little Nightmares III, assim como algumas curiosidades interessantes. Venham conhecer mais.

Little Nightmares já se pode considerar uma verdadeira série de videojogos. E de sucesso, arrisco-me a dizer. A Bandai Namco aproveitou o anuncio da data de lançamento de Little Nightmares III para revelar o numero de 20 milhões de jogos vendidos dos títulos anteriores, desde 2017, data em que foi lançado o primeiro jogo.

Entretanto, Little Nightmares Enhanced Edition também será lançado no mesmo dia, com acesso antecipado para PlayStation 5, Xbox Series X e PC para todos os que fizerem a pré-order da edição digital de Little Nightmares III. (a possibilidade de se fazer a pré-order para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 será disponibilizada mais tarde)

O jogo acompanha a história de Low e Alone, dois amigos que tentam fugir de um local obscuro e estranho conhecido como Nowhere. Perdidos na Espiral, um local misterioso repleto de armadilhas mortais, os dois amigos terão de cooperar para sobreviver neste mundo perigoso inundado de ilusões e escapar das garras de um Mal, que se esconde nas sombras.

Cada um dos amigos tem uma ferramenta especial: Low tem um arco e Alone possui uma chave inglesa. Trabalhando juntos e usando com mestria as suas ferramentas, terão de conseguir esgueirar-se deste mundo cruel e absurdo, seja através de passagens secretas, muros por escalar ou proteger-se um ao outro.

Os cenários estão repletos de pistas e possibilidades para crianças criativas explorarem. As flechas de Low podem atingir alvos altos, cortar cordas ou derrubar inimigos voadores, enquanto a chave inglesa de Alone é a ferramenta ideal para esmagar inimigos atordoados, quebrar barreiras ou manipular as de sinistras máquinas que abundam em Nowhere.

Na sua corrida contra o tempo, entram no Carnevale, um parque de diversões decrépito que é o foco do novo trailer e da análise aprofundada da jogabilidade.

Pela primeira vez em Little Nightmares, os jogadores vão enfrentar os seus medos de infância com o apoio de um amigo através do modo cooperativo online ou sozinho com um companheiro de IA. Promete...

Little Nightmares III vai ser lançado a 10 de outubro deste ano para Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.