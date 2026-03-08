Novidades fresquinhas para The Sims 4

The Sims 4 continua a evoluir! O jogo da Maxis continua a receber particular atenção da equipa de desenvolvimento e recebeu recentemente novidades fresquinhas.

É um daqueles casos de videojogos que parece não dar sinal da passagem dos tempos, e nem apresenta desgaste com o passar dos anos. The Sims, da Maxis, continua a crescer e de uma forma sutentável que parece prometer muitos e bons anos futuros para este simulador da vida real.

E a comprovar isto mesmo, a Maxis revelou na semana passada os seus planos para The Sims 4. Assim sendo, foi anunciado o The Maker Program, tal como The Sims 4 Marketplace, um novo espaço dentro do videojogo que destaca quem cria conteúdo personalizado e que passa a disponibilizar conteúdo oficial desse tipo diretamente no The Sims 4.

Isto representa que, pela primeira vez nas consolas, os jogadores de The Sims poderão aceder a conteúdos personalizados oficiais diretamente no videojogo.

The Sims Maker Program: trata-se de uma nova iniciativa que permite que criadores especializados em conteúdo personalizado publiquem oficialmente no Marketplace de Sims 4. Isto permite‑lhes definir a capa, os preços e receber rendimentos, enquanto oferecem conteúdo novo a todas as pessoas que jogam em todas as plataformas, em todo o mundo. O período para apresentar candidatura ao The Sims Maker Program em The Sims começa a 5 de março de 2026. Mais informações podem ser encontrados nas FAQs oficiais da newsroom do jogo.

The Sims 4 Marketplace: corresponde a um novo espaço dentro do videojogo onde se poderá descobrir e comprar pacotes de artistas oficiais com os quais jogar, além de pacotes de expansão, de conteúdo, de acessórios e kits criados pela equipa The Sims.

The Sims continua, portanto, a crescer. A evoluir rumo a um futuro incerto mas que já apresenta algumas luzes no caminho. Um caminho que já conta com duas dezenas de anos. Venham mais duas...

O The Sims 4 Marketplace ficará disponível para PC e Mac a 17 de março de 2026, e chegará à PlayStation e à Xbox nos próximos meses.