Satélites mostram Marrocos tão verde como já não se via há uma década

As imagens de satélite não deixam margem para dúvidas, choveu tanto em Marrocos que o país ficou coberto de verde, como já não se via há uma década.

Que nos dois primeiros meses de 2026 choveu uma barbaridade é algo que podemos afirmar porque o vivemos na pele, mas o impacto foi tal que também a Terra, ou melhor, as partes desta onde as precipitações ocorreram de forma quase contínua, sofreram um antes e um depois.

Início de 2026 marcado por chuva intensa e do espaço vê-se a transformação

Pode dar-se conta de que há mais vegetação ou de que o rio está mais alto, mas desde o espaço vê-se melhor: esta cicatriz do sul da Península é uma magnífica prova disso.

O Copernicus Sentinel-3 da Agência Espacial Europeia continua a patrulhar o planeta para registar a temperatura da superfície do mar e da terra, a altura do nível do mar e a cor do oceano, com o objetivo de estudar o clima, os oceanos e os ecossistemas terrestres. E no seu varrimento deixou uma imagem impactante: o novo e verde Marrocos.

Chuvas muito acima da média

As precipitações dos últimos meses em Marrocos atingiram 360 milímetros no início de fevereiro de 2026, um valor 54% acima da média dos últimos 30 anos e 215% superior ao registado em 2025, segundo a informações.

Com este período chuvoso, o ministro do Equipamento e da Água, Nizar Baraka, anunciou o fim de um ciclo de seca contínua de sete anos que tinha causado estragos na agricultura e na pecuária.

A situação era tão crítica que Marrocos respira agora de alívio: o responsável político explicou que, com estas chuvas, o país tem garantidos até três anos de água potável. Ainda assim, tal como Portugal, Marrocos também sofreu inundações, como a que ocorreu na bacia de Loukkos, onde os caudais máximos atingiram quase 3200 metros cúbicos por segundo.

A comparação das imagens de satélite

Como uma imagem vale mais do que mil palavras, acima está o nordeste de Marrocos fotografado pelo Copernicus Sentinel-3 em meados de fevereiro de 2025, em plena seca, e novamente um ano depois.

Em 2025, a escassa vegetação era visível desde o espaço e agora, após dois meses de chuvas intensas, o terreno transformou-se numa extensão de vegetação verde claramente visível a partir do espaço.

A imagem da esquerda corresponde a 20 de fevereiro de 2025 e mostra uma seca generalizada em praticamente todo o território. À direita, exatamente um ano depois, observa-se uma extensa vegetação.

Ainda assim, a 20 de fevereiro deste ano os recursos hídricos disponíveis atingiram os 11.800 milhões de metros cúbicos, segundo dados da Agência Espacial Europeia, o que representa um aumento de cerca de 155% face ao mesmo período de 2025.

Barragens voltam a encher

Estas chuvas também permitiram o enchimento das barragens, que atingiram 70,7% da capacidade total. Segundo o meio marroquino Le Matin, são números que o país do norte de África não via desde 2018.

Perante esta pressão hidráulica, as autoridades realizaram várias descargas preventivas e controladas de água para proteger as estruturas. No entanto, para além de garantir a segurança das infraestruturas, estas chuvas têm também um impacto direto na economia hídrica de Marrocos, desde o consumo humano até ao setor agropecuário, passando pela produção hidroelétrica.