Alerta: muita atenção às chamadas feitas por IA que recebe

Se até aqui eram as mensagens de phishing que nos atormentavam diariamente, agora são as chamadas que recebemos constantemente e não sabemos a origem. O número de queixas que a Polícia Judiciária recebe por dia relacionadas com burlas informáticas não para de aumentar.

Chamadas feitas por IA oferecem empregos, investimentos lucrativos...

Certamente que já recebeu uma chamada, de um número que não conhece, e do outro lado parece estar um robô a chamar. Na verdade, são chamadas feitas com recurso à Inteligência artificial, que oferece empregos, ou a possibilidade de investimento com lucros imediatos, entre outras propostas.

Se até há relativamente pouco tempo as chamadas vinham com número internacional, agora é diferente, e os números pertencem a operadoras nacionais. De referir também que qualquer pessoa pode adquirir um cartão para o smartphone sem ter de dar qualquer tipo de dado pessoal.

O número de queixas que chegam à Polícia Judiciária têm aumentado. Só em 2023 foram mais de 18 mil e 800 denúncias e os prejuízos devem ascender os milhares de euros. Considerando os vários fatores, estas redes de burla são difíceis de apanhar.

Os criminosos aproveitam-se normalmente de informações disponíveis em fontes abertas, como é a internet, em especial as redes sociais e fóruns.

Países como a Itália vão passar a ter mecanismos para bloquear números que sejam usados para esquemas fraudulentos.