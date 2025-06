Nova tentativa jurássica com Jurassic World Evolution 3

Eis uma tremenda noticia para todos os amantes de Parque Jurássico, a série de videojogos da Frontier Developments (ou dos filmes da Universal Pictures). Parque Jurássico está de regresso, ainda este ano, com Jurassic World Evolution 3.

É uma excelente novidade para todos os apaixonados pela série de videojogos da Frontier Developments, dedicada aos dinossauros que bebeu inspiração nos livros de Michael Crichton e nos filmes da Universal Pictures. Jurassic World está de regresso, ainda este ano, com Jurassic World Evolution 3.

Como já devem saber, esta série de jogos apresenta uma jogabilidade de estratégia e gestão levando os jogadores a criar e gerir o melhor e mais aprazível Parque Temático do Mundo, onde o tema predominante é precisamente... os dinossauros.

A data de lançamento oficial de Jurassic World Evolution 3 foi anunciada recentemente e está prevista para 21 de outubro deste ano, tanto para PC, como para PlayStation 5 e Xbox Series X.

Conforme referi, em Jurassic World Evolution 3, os jogadores terão a tarefa de gerir um zoo pré-histórico. Tal como nos livros/filmes e nos jogos anteriores, parte das funções passam por sintetizar, criar e cuidar de várias espécies pré-históricas, permitindo que elas prosperem.

O jogo contará com mais de 80 espécies distintas (certamente com muitas mais a serem lançadas como DLC e expansões). Uma premissa do jogo passa pela introdução do conceito geracional, permitindo que sejam introduzidos dinossauros juvenis no parque, dando inicio a várias gerações e permitindo a observação do seu crescimento dentro das unidades familiares que se vão criando.

Com novas e mais poderosas ferramentas de personalização, Jurassic World Evolution 3 vai dispor ainda de novas localizações, incluindo Japão e Havaí.

Como curiosidade, vamos poder assistir ao regresso de um dos ícones dos filmes, o Dr. Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum. O autor da célebre frase de "Life finds a Way!"

Os visitantes do parque poderão observar o comportamento social dos dinossauros, incluindo espécies semi-aquáticas e pterossauros.