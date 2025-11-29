The Blood of Dawnwalker, um RPG de fantasia medieval a caminho

A Rebel Wolves encontra-se a trabalhar no seu próximo trabalho, The Blood of Dawnwalker. Trata-se de um RPG de fantasia sombria decorrendo num ambiente medieval que recebeu um trailer de jogabilidade mostrando um pouco do jogo.

The Blood of Dawnwalker, é o próximo titulo da Rebel Wolves. Trata-se de um RPG de fantasia sombria, passado em pleno século XIV, e decorre numa localização fictícia chamada de Vale Sangora, um recanto esquecido das Montanhas dos Cárpatos.

No jogo, os jogadores assumem o papel de Coen, um homem transformado em Dawnwalker: humano durante o dia, vampiro à noite, e terão de usar este poder para resgatar a sua família, capturada pelos senhores feudais vampíricos que tomaram o controlo de Vale Sangora.

Revelado ao público pela primeira vez, este novo vídeo apresenta melhorias no jogo sugeridas pelo feedback da comunidade, como alterações no ritmo dos combates e na colocação da câmara, mecânicas, funcionalidades melhoradas e muito mais.

O novo vídeo, narrado pela escritora da Rebel Wolves, Ariana Siarkiewicz, acompanha Coen numa investigação em torno da Catedral de Svartrau, mostrando combates dinâmicos contra humanos e monstros, além de novos detalhes sobre o lore do videojogo.

The Blood of Dawnwalker está a ser desenvolvido pela Rebel Wolves com recurso ao Unreal Engine 5 e será publicado pela Bandai Namco Entertainment. O jogo estará disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.