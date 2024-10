E Porque Hoje é Sexta

Um médico, depois de ver a história clínica do paciente, pergunta:

- Fuma?

- Pouco.

- Faz bem. Quanto menos melhor.

- Bebe?

- Pouco.

- Ainda bem.

- Pratica desporto?

- Não posso. Tenho lesões antigas.

- Pois, é pena.

- E sexo, pratica com frequência?

- Muito pouco.

- Isso é que não pode ser. Se não pratica desporto, deve compensar fazendo muito sexo.

Vá para casa e pense bem nisso...

Ele foi para casa, contou à mulher o que o médico lhe tinha dito e, de seguida, foi tomar um banho. A mulher, esperançosa, enfeita-se, perfuma-se, põe o seu melhor baby-doll

e fica à espera dele, numa pose toda provocante.

Ele sai do chuveiro, perfuma-se cuidadosamente, começa a vestir-se, e a mulher, surpreendida,

pergunta:

- Aonde é que vais?

- Não ouviste o que o médico me disse?

- Sim, por isso mesmo estou aqui, já prontinha para (...) tu sabes!

Então ele responde:

- Ah, Francisca, Francisca, lá estás tu outra vez com a mania dos remédios caseiros...