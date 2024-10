OE2025: preços dos combustíveis vão aumentar em 2025

Como sabemos, o preço dos combustíveis tem tido várias oscilações nos últimos anos. Nos últimos meses, apesar de algumas descidas, essas foram "anuladas" pela taxa de carbono, depois da atualização do Governo. Em 2025 os preços ainda serão mais elevados.

Combustíveis: receita do ISP deve aumentar em 752,5 milhões de euros

A proposta de OE 2025 prevê que em 2025 a receita do ISP aumente em 752,5 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 21,9%. Segundo o documento do Orçamento de Estado para 2025 (OE2025)...

Este crescimento decorre do crescimento esperado no consumo privado em conjunto com as medidas implementadas pelo Governo, nomeadamente, o fim da isenção de ISP sobre os biocombustíveis avançados e o descongelamento progressivo da taxa de carbono

O ministro das Finanças, Miranda Sarmento, referiu que a subida da receita do ISP explica-se por duas razões: um aumento significativo do consumo de combustíveis no país ao longo do ano e a atualização da taxa de carbono.

No que diz respeito à despesa fiscal do Estado relativa ao ISP, a proposta de orçamento prevê um aumento de 2,9%, para um valor de 308,6 milhões de euros em 2025.

Assim, segundo o Jornal de Negócios, no total, estas despesas deverão situar-se em 260,9 milhões de euros, representando cerca de 84,6% da despesa fiscal em sede de ISP em 2025.

A taxa de carbono é um imposto cobrado sobre as emissões de dióxido de carbono (CO₂) e outros gases de efeito estufa. O objetivo é incentivar empresas e indivíduos a reduzir as emissões desses gases, que contribuem para o aquecimento global e mudanças climáticas.