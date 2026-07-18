Google não consegue convencer os utilizadores de iPhone a mudarem para Android

Um estudo recente revela que a esmagadora maioria dos utilizadores de iPhone prefere manter-se fiel à Apple, frustrando os planos da Google em conquistar este segmento de mercado.

Fidelidade ao ecossistema da Apple atinge valores recorde

De acordo com os dados mais recentes da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), relativos ao primeiro trimestre de 2026, cerca de 87% dos compradores de iPhone nos Estados Unidos já possuíam um modelo anterior da mesma marca. Este valor representa um crescimento consistente face aos anos anteriores, onde se registaram taxas de fidelização de 84% em 2025 e 85% em 2024.

Em contrapartida, a percentagem de utilizadores que decidiram trocar o sistema operativo Android pelo iOS fixou-se nos 12%, um decréscimo ligeiro em comparação com os 14% verificados em 2025 e muito próximo dos 13% registados em 2024. O restante 1% dos novos compradores é composto por pessoas que adquiriram o seu primeiro smartphone.

Estes dados comprovam que o mercado de smartphones atingiu uma fase de grande maturidade, onde a maioria dos consumidores tomou a sua decisão de fidelização há vários anos. Embora a Apple continue a conseguir atrair alguns clientes da concorrência, o seu verdadeiro motor de crescimento reside na capacidade de incentivar a sua gigantesca base instalada a atualizar para os modelos mais recentes.

As barreiras que impedem a migração entre iPhone e Android

A taxa de transição de utilizadores de Android para o ecossistema iOS tem oscilado historicamente entre os 11% e os 15% nos últimos anos. Desta forma, o valor de 12% registado recentemente enquadra-se perfeitamente nos padrões habituais de mercado, sugerindo que a ligeira quebra não se deve a uma perda de competitividade da Apple, mas sim a uma estabilização natural do mercado.

A decisão de mudar de plataforma envolve um processo complexo que inclui a transferência de dados pessoais, a substituição de aplicações e acessórios compatíveis, bem como a adaptação a novos fluxos de trabalho diários.

Para quem já possui um iPhone, este processo é praticamente isento de fricção, uma vez que as fotografias, credenciais, mensagens e definições são migradas de forma automática para o novo dispositivo, assegurando uma experiência de transição sem esforço.

Ainda assim, uma quota de 12% de novos clientes provenientes do Android representa um volume de negócios bastante grande à escala global da Apple. Esta resiliência comercial permitiu à empresa alcançar receitas recorde com o iPhone, mesmo num cenário onde o mercado global de smartphones enfrentou uma contração geral de 5,7%, enquanto as vendas da Apple nos Estados Unidos registaram uma subida de 1,3%.

Clientes repetentes garantem estabilidade financeira à Apple

A taxa de retenção de 87% explica a razão pela qual a gigante de Cupertino não necessita de uma vaga massiva de novos utilizadores para manter a sustentabilidade do seu negócio móvel. Os clientes habituais já dominam o sistema iOS, possuem acessórios compatíveis e têm frequentemente anos de dados integrados nos serviços da marca.

As campanhas promocionais das operadoras de telecomunicações e os programas de retoma facilitam consideravelmente a aquisição de um novo iPhone, tornando-a a opção financeira mais lógica. Além disso, a fidelização ao smartphone arrasta consigo o consumo de outros produtos do ecossistema, como o Apple Watch, os AirPods, o iPad ou as subscrições de serviços digitais.

No início de 2026, a Apple confirmou que a sua base global de dispositivos ativos ultrapassou a marca histórica de 2,5 mil milhões de unidades. Embora não se conheça o número exato de iPhones ativos, este ecossistema robusto garante que a disputa de mercado se foca essencialmente em utilizadores que já possuem dispositivos avançados.

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