Agefield High: Rock the School promete um ano letivo inesquecível

Os jogadores podem preparar-se para regressar aos corredores do liceu, pois Agefield High: Rock the School, um novo jogo (comédia de aventura) prepara-se para ser lançado para PC. Venham saber quando...

É já no próximo dia 12 de agosto que Agefield High: Rock the School, vai convidar os jogadores a regressarem aos seus tempos de liceu, pelo menos de forma virtual, nos PC e por via do Steam.

De realçar que a versão para consolas também está confirmada, embora a sua data de lançamento seja anunciada posteriormente.

No jogo, os jogadores assumem o controlo de Sam, um estudante cujas travessuras e decisões moldam o desenrolar da história. Entre frequentar as aulas ou faltar deliberadamente, explorar a cidade e criar a sua própria reputação, cada escolha terá impacto no percurso da personagem.

Com efeito, um dos destaques de Agefield High: Rock the School é o seu sistema de gestão de tempo e o calendário escolar. Durante os dias úteis, espera-se que Sam esteja na escola, mas nada impede os jogadores de ignorarem as aulas e partirem à descoberta de um mundo aberto repleto de atividades e oportunidades. Todas as escolhas conduzem a uma história repleta de humor, rebeldia e momentos memoráveis.

A aventura acompanha Sam ao longo de mais de 30 missões principais, explorando os desafios, as amizades e os dramas típicos da adolescência com uma forte componente de comédia. Ao mesmo tempo, o jogo incentiva os jogadores a criarem o seu próprio percurso, permitindo decidir entre frequentar as aulas ou faltar para explorar livremente o mundo à sua volta.

O mundo aberto de Agefield inclui o campus da escola, o centro da cidade, bairros residenciais e a zona rural, oferecendo diversas atividades para descobrir. Além da história principal, será possível realizar missões secundárias e pequenos trabalhos para ganhar dinheiro, desbloquear novos conteúdos e conquistar popularidade entre os colegas.

A progressão também passa pela personalização de Sam, que poderá renovar o guarda-roupa, adquirir bicicletas, experimentar novos penteados e construir uma identidade própria ao longo da aventura. No entanto, quem optar por uma vida de rebeldia terá de lidar com as consequências das suas ações, evitando professores e agentes da polícia sempre que decidir faltar às aulas ou causar confusão.

A experiência é complementada por uma banda sonora inspirada no pop-punk, um estilo visual vibrante e um tom satírico que procura captar o espírito irreverente da adolescência. Combinando exploração em mundo aberto, liberdade de escolha e uma narrativa recheada de humor, Agefield High: Rock the School promete oferecer uma aventura divertida e memorável para quem estiver disposto a desafiar as regras e deixar a sua marca em Agefield.

Com uma combinação de humor, exploração em mundo aberto e liberdade de decisão, Agefield High: Rock the School promete proporcionar uma experiência divertida e irreverente quando chegar ao PC, via Steam, a 12 de agosto.