E Porque Hoje é Sexta
Com este calor, há quem deseje neve… mas bastava desligarem o drama e ligarem o ventilador. Seja como for, vamos a elas, fresquinhas e boas.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v915 [17MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
No hospital, logo após ter dado à luz, a loirinha chora ao saber que teve gémeos:
- Gémeos? Meu Deus, nããoooooooo!
A enfermeira, desespera e para a consolar, diz:
- Ter gémeos é uma dádiva. Por que é que chora?
- Porque eu não sei dizer quem é o pai do segundo.........!!
O rapaz finalmente conseguiu fazer a garota mais gostosa do bairro a sair com ele.
Quando eles entraram no carro, a gata foi colocar o cinto de segurança e deixou escapar um sonoro peido.
- Me desculpe!!! Disse ela, constrangida - espero que fique só entre nós dois...
- Não sei não! Disse o rapaz abrindo a janela.
- Se você não se importar, eu prefiro que se espalhe um pouco!
Um gago vai ao médico, em desespero, pois quer ser curado. O médico examina-o e chega à conclusão:
- Meu amigo, o seu problema é que tem um pénis muito comprido que lhe rouba a energia. Se o encurtarmos uns centímetros, vai ver que deixa de gaguejar.
O homem acede, é operado e fica bom da gaguez. Dias mais tarde volta ao consultório:
- Doutor, realmente já não gaguejo, mas a minha mulher diz que lhe falta lá qualquer coisinha. Se não se importasse, gostaria de rever os centímetros que me tirou…
Responde o médico:
- Ó me-meu a-amigo, isso agora é im-po-po-po-ssi-ssí-vel
Um homem chega a casa muito apressado e chama a sua mulher desesperadamente, ela responde da cozinha, ele dirige-se para lá e grita-lhe:
– Tira a roupa agora mesmo, tira tudo de cima a baixo!
– A mulher muito assustada obedece ao marido e tira por completo a roupa tal como o marido pediu, apesar de não saber o motivo… Nesse momento o homem aproxima-se e começa:
– Dois olhinhos, um narizinho, uma boquinha, duas orelhinhas, dois seios, uma vagina, o rabinho e… duas perninhas com os seus pés na ponta… Ok, já podes vestir-te, eu vou voltar para o bar…
Dá a volta e quando se preparava para ir embora a mulher chama-o e diz-lhe:
– Mas tu estás maluquinho da cabeça? Porque fazes uma coisa destas e vais embora como se nada fosse?
– Não, mulher, não é nada, apenas estava a fazer inventário… O que se passa é que os meus amigos no bar falaram-me que andam a dizer por ai que te andam a comer, mas já vejo que estás inteirinha… são só más línguas…
Um casal acabado de casar vai passar a primeira noite juntos. A excitação está ao máximo! A noiva sai primeiro do banho, toda cheirosa enrolada numa toalha. O marido espera-a deitado na cama e diz:
– Querida, agora que somos casados, podes-me deixar ver o teu corpo?!
A noiva tira então a toalha, revelando um corpo de deusa.
– Amor, és tão linda… Deixa-me tirar uma foto! – Arrisca o homem.
Espantada, responde a mulher:
– Queres-me tirar uma foto nua?!
Esclarece o homem:
– Sim, querida! Assim poderei carregar-te em permanência junto ao meu coração e bastará olhar para a foto para me lembrar desta noite em que foste minha pela primeira vez.
Encantada pelas palavras do marido, a mulher deixa-o tirar umas fotos. Todo contente, foi a vez dele ir tomar banho.
Quando ele sai todo cheiroso e coberto também por uma toalha, a mulher diz-lhe:
– Querido, já que estamos casados, quero que tires essa toalha e fiques nu para mim…
O marido deixa cair a toalha e revela a sua nudez. A mulher exclama, sempre com os olhos em determinado lugar:
– Também quero tirar uma foto!
O marido todo orgulhoso sorri e pergunta:
– Porquê amor?
E responde ela:
– Para mandar ampliar.
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Cenas fantásticas
Falhanços dignos de registo
Pessoas muito singulares
Impossível não rir
Disto ninguém fala... não interessa, não é!!!
Urso invade a casa e o poderoso cão pulga ataca o urso
Um urso invadiu uma casa e foi expulso por um Lulu-da-Pomerânia. pic.twitter.com/NPltM79yUe
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 8, 2025
Nothing beats Jet holidays...
I would've died from laughter on this ride pic.twitter.com/zh9tFoMXKV
— non aesthetic things (@PicturesFoIder) August 7, 2025
Alguns até trazem, outros o carro foi mais barato, não traz
Serviço público ⚠️⚠️⚠️⚠️ Não precisam de agradecer 😌 pic.twitter.com/sGMN4sHbWn
— Beatriz Teixeira (@BeaNRTeixeira) August 7, 2025
Lisboa está à venda! Quanto dão para comprar aquilo?
A Praça do Comércio em Lisboa acordou com uma nova instalação de Bordalo II a denunciar a crise imobiliária na cidade. O número que aparece é da CML, programa Habitar Lisboa, o mesmo em que PSD e PS andam, lado a lado, a distribuir casas “gratuitas” à custa dos contribuintes. pic.twitter.com/IQHED3cajQ
— MisterMar (@XMisterMar) August 7, 2025
Porta-se melhor que muitos humanos dentro de um avião!
O tutor do Horus convenceu a companhia aérea que seu pet era de serviço e deixaram que ele embarcasse. Pois o dog alemão se comportou muito bem. pic.twitter.com/L7Bhhw7moQ
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 7, 2025
Dizem que eles até vivem mais tempo
“Adorable” Son 😂🤣 pic.twitter.com/FtzE4SED4e
— Patricia 🇺🇸 (@1109Patricia) August 7, 2025
Contado ninguém acredita
Eu falo que os gatos vão dominar o mundo, ninguém acredita! Kkk pic.twitter.com/adZNC8KGsg
— Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) August 7, 2025
Outro nível
Baby Snoopy so cute😭☕️ pic.twitter.com/kTukQyztid
— rrraarraaa (@sarxhaust) August 7, 2025
Os bichos e os putos...
When animals go full jumpscare mode on unsuspecting kids, it’s chaos! Poor kids-I’d be terrified too! 😱 pic.twitter.com/jySz077zwb
— Trump Girl (@TrumpGirlLove) August 7, 2025
