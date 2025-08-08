E Porque Hoje é Sexta

Um homem chega a casa muito apressado e chama a sua mulher desesperadamente, ela responde da cozinha, ele dirige-se para lá e grita-lhe:

– Tira a roupa agora mesmo, tira tudo de cima a baixo!

– A mulher muito assustada obedece ao marido e tira por completo a roupa tal como o marido pediu, apesar de não saber o motivo… Nesse momento o homem aproxima-se e começa:

– Dois olhinhos, um narizinho, uma boquinha, duas orelhinhas, dois seios, uma vagina, o rabinho e… duas perninhas com os seus pés na ponta… Ok, já podes vestir-te, eu vou voltar para o bar…

Dá a volta e quando se preparava para ir embora a mulher chama-o e diz-lhe:

– Mas tu estás maluquinho da cabeça? Porque fazes uma coisa destas e vais embora como se nada fosse?

– Não, mulher, não é nada, apenas estava a fazer inventário… O que se passa é que os meus amigos no bar falaram-me que andam a dizer por ai que te andam a comer, mas já vejo que estás inteirinha… são só más línguas…