Gran Turismo 7 recebe atualização cheia de novidades
Um dos ex-libris das consolas Playstation continua cheio de saúde e vivacidade: Gran Turismo 7, acaba de receber uma nova atualização cheia de novidades, que envolvem carros, circuitos e mais outras melhorias.
Um dos emblemas mais emblemáticos das consolas Sony Playstation, encontra-se de parabéns. Não, não se trata de um aniversário ou uma outra data mais marcante mas sim, pelo facto de Gran Turismo continuar a ser alvo de forte entusiasmo e carinho pela equipa da Polyphony Digital.
E isso é comprovado agora (hoje) com o lançamento de uma nova actualização que inclui muitas (e boas) novidades para a legião de fãs deste titulo de velocidade sobre 4 rodas tão apreciado por toda uma comunidade global.
Esta atualização, com a versão 1.65 de Gran Turismo 7 inclui muitas novidades e deixamos de seguida as principais:
- Nova introdução cinemática
- Oito carros novos, desde clássicos amados até um carro elétrico de alta performance e um carro de fórmula original:
- Ferrari 296 GT3 '23
- Ferrari 296 GTB '22
- Fiat Panda 30 CL '85
- Gran Turismo F3500-B
- Mine's BNR34 GT-R N1 base
- Mitsubishi GTO GP Version R '97
- Polestar 5 Performance '26
- Renault Espace F1 '95
- Dois circuitos, Yas Marina Circuit e Circuit Gilles-Villeneuve
- Pneus Dunlop
- O pavilhão Power Pack será adicionado ao Mapa Mundial
- O nível de colecionador máximo será aumentado para 70
- Serão adicionados novos eventos para os Circuitos Mundiais
- Serão adicionados eventos de Missões de Desafio e Contrarrelógio aos Desafios Semanais
- Será adicionada a nova funcionalidade do registador de dados
- A ementa sazonal será adicionada ao Café, que também receberá quatro Ementas Extra
- Serão adicionados quatro novos destaques ao Scapes
Segundo a Polyphony Digital, "esta nova atualização significa que Gran Turismo 7 continua a adicionar conteúdo de forma gratuita para que todos os fãs possam continuar a desfrutar de uma experiência de jogo mais ampla."
Venham mais actualizações e muitos mais anos de velocidades estonteantes e repletas de adrenalina e beleza, com Gran Turismo 7.