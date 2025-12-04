Gran Turismo 7 recebe atualização cheia de novidades

Um dos ex-libris das consolas Playstation continua cheio de saúde e vivacidade: Gran Turismo 7, acaba de receber uma nova atualização cheia de novidades, que envolvem carros, circuitos e mais outras melhorias.

Um dos emblemas mais emblemáticos das consolas Sony Playstation, encontra-se de parabéns. Não, não se trata de um aniversário ou uma outra data mais marcante mas sim, pelo facto de Gran Turismo continuar a ser alvo de forte entusiasmo e carinho pela equipa da Polyphony Digital.

E isso é comprovado agora (hoje) com o lançamento de uma nova actualização que inclui muitas (e boas) novidades para a legião de fãs deste titulo de velocidade sobre 4 rodas tão apreciado por toda uma comunidade global.

Esta atualização, com a versão 1.65 de Gran Turismo 7 inclui muitas novidades e deixamos de seguida as principais:

Nova introdução cinemática

Oito carros novos, desde clássicos amados até um carro elétrico de alta performance e um carro de fórmula original: Ferrari 296 GT3 '23 Ferrari 296 GTB '22 Fiat Panda 30 CL '85 Gran Turismo F3500-B Mine's BNR34 GT-R N1 base Mitsubishi GTO GP Version R '97 Polestar 5 Performance '26 Renault Espace F1 '95

Dois circuitos, Yas Marina Circuit e Circuit Gilles-Villeneuve

Pneus Dunlop

O pavilhão Power Pack será adicionado ao Mapa Mundial

O nível de colecionador máximo será aumentado para 70

Serão adicionados novos eventos para os Circuitos Mundiais

Serão adicionados eventos de Missões de Desafio e Contrarrelógio aos Desafios Semanais

Será adicionada a nova funcionalidade do registador de dados

A ementa sazonal será adicionada ao Café, que também receberá quatro Ementas Extra

Serão adicionados quatro novos destaques ao Scapes

Segundo a Polyphony Digital, "esta nova atualização significa que Gran Turismo 7 continua a adicionar conteúdo de forma gratuita para que todos os fãs possam continuar a desfrutar de uma experiência de jogo mais ampla."

Venham mais actualizações e muitos mais anos de velocidades estonteantes e repletas de adrenalina e beleza, com Gran Turismo 7.