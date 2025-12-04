BYD vende mais que Tesla em Portugal (novembro de 2025)

Nos últimos meses, a disputa entre BYD e Tesla no mercado automóvel português tem alternado conforme o mês. Em novembro a BYD vendeu mais veículos que a Tesla no nosso país.

BYD matriculou 645 veículos elétricos! Tesla "apenas" 425 unidades

Em novembro, a BYD matriculou cerca de 645 veículos elétricos, enquanto a Tesla registou aproximadamente 425 unidades. A diferença é significativa e mostra uma tendência: a marca chinesa tem vindo a consolidar a sua presença no mercado nacional, sobretudo nos meses de maior entrega de viaturas.

Embora a Tesla continue a ter forte notoriedade, a BYD beneficiou de uma maior disponibilidade de modelos, preços competitivos e uma estratégia agressiva de expansão, fatores que ajudaram a impulsionar as vendas.

A alternância na liderança não é novidade em 2025. Ao longo do ano, houve meses em que a Tesla liderou de forma clara, mas também momentos em que a BYD ultrapassou a rival. Novembro reforça este padrão: não existe um domínio absoluto, mas sim uma concorrência direta e dinâmica.

No acumulado anual, a Tesla continua à frente, graças ao volume total de matrículas ao longo do ano. No entanto, a aproximação da BYD é cada vez mais evidente, e a diferença global tem vindo a reduzir-se.