Já pode falar com a nova assistente virtual do portal gov.pt

O portal gov.pt tem uma nova assistente virtual de inteligência artificial, que consegue falar em 12 idiomas sobre os mais de 2.300 serviços públicos do portal. Veja já como pode usar, nos mais diversos serviços do Governo.

Assistente está no portal gov.pt e outros...

Lançada no final de 2024, a assistente substitui os antigos assistentes digitais do portal, utilizando as mais recentes tecnologias de inteligência artificial generativa (GenAI) e uma base de conhecimento especializada em serviços públicos.

Através do ícone localizado no canto direito inferior do portal, os cidadãos podem fazer perguntas e esclarecer informações sobre serviços públicos, num registo de conversa, através de texto escrito ou voz. A conversa também pode ocorrer em chat ou em interação com um avatar animado, permitindo uma experiência mais imersiva e inovadora.

Para 2025 estão previstas novas funcionalidades, incluindo a possibilidade de realizar serviços com a própria assistente, acompanhar processos ou agendar atendimento nos serviços públicos.

Idiomas disponíveis:

português de Portugal

português do Brasil

inglês

espanhol

francês

alemão

italiano

bengali

hindi

nepalês

mandarim

ucraniano

russo.

O avatar da assistente virtual está integrado em mais de cinco mil páginas do gov.pt, estando prevista a expansão das suas capacidades. O projeto prevê novas funcionalidades transacionais a partir de 2025, incluindo o acompanhamento de processos e serviços como agendamento de atendimentos.